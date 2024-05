Cette nouvelle bluette, toujours réalisée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes, est l'histoire d'une laissée-pour-compte, qui décide de prendre sa vie en main et d'afficher sa véritable valeur. Dans le rôle de Penelope, on retrouve la formidable Nicola Coughlan qui a droit à toute une métamorphose. De chenille à papillon, cette jeune femme pimpante nous en met plein la vue avec une transformation qui lui permet de faire briller sa beauté pulpeuse et sa féminité exacerbée par quelques années de solitude. Un monde sépare ses petites robes jaune canari des deux premières saisons et ses tenues divines de la troisième saison, à faire pâlir d'envie.

Si cette troisième saison, toujours aussi anachronique, progresse plus lentement que les précédentes, c'est véritablement au quatrième épisode que les adeptes en auront pour leur argent, avec une rencontre brûlante dans un carrosse conduit par un cocher, pendant laquelle Colin déclare son attirance. Il faut donc persister jusque-là pour vivre la « féérie Bridgerton » telle qu'imposée depuis le début.

Malheureusement, Neflix a choisi de faire la diffusion en deux temps. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà terminé les quatre premiers épisodes, il faudra patienter jusqu'au 13 juin pour voir la suite. Si la technique permet à la plateforme de maintenir ses abonnements, elle s'avère assez déconcertante quand on constate qu'il faudra patienter un mois après ce 4e épisode torride.

En attendant, nous en profitons pour vous dire que la série dérivée Queen Charlotte: A Bridgerton Story vaut largement de détour aussi, alors qu'elle s'avère plus pertinente, plus nourrie et plus émouvante que la série Bridgerton elle-même. C'est quand même un plaisir immense, coupable ou non, de suivre l'histoire de Penelope en espérant la voir vivre, sous notre oeil complice, les plus belles voluptés que la vie a à donner.