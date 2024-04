Cette série de Netflix vous happera et vous surprendra complètement

Toute cette histoire débute avec un thé, offert par un serveur à une pauvre femme déboussolée qui vient d'entrer dans l'établissement où il travaille. Un simple geste de bonté, posé dans un élan de pitié, qui se transforme en un véritable cauchemar. La série Baby Reindeer, offerte sur Netflix, place le spectateur dans une atmosphère anxiogène dès les premières minutes, l'obligeant pratiquement à consommer en rafale les épisodes haletants qui ont plutôt l'apparence d'une chute vertigineuse.

Baby Reindeer est une minisérie britannique en sept épisodes, créée par Richard Gadd, diffusée en intégralité depuis le 11 avril 2024 sur Netflix. La série est basée sur l'expérience réelle de Gadd, qui a été traqué et agressé sexuellement dans sa vingtaine. Voilà les bases de cette histoire troublante, dans laquelle la représentation stupéfiante des effets collatéraux d'abus sexuels transcende tout le reste. Le récit vous laissera avec le coeur battant la chamade.

Dans cette proposition, entre suspense et drame psychologique, Donny Dunn travaille dans un pub lorsqu'il fait la rencontre de Martha, une jeune femme triste qui prétend être une avocate. En lui offrant un thé, Donny se retrouve aspiré dans une histoire abracadabrante, alors que cette jeune femme perturbée commencera à épier ses moindres mouvements, s'investir malgré lui dans sa vie, le menacer et plus encore. Difficile de croire qu'il s'agisse d'une histoire inspirée par la réalité, mais c'est bien le cas. Vous pouvez d'ailleurs voir ci-dessous une comparaison entre la série et la vraie vie. (Le texte se poursuit plus bas)