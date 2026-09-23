Boucar Diouf donne son avis honnête sur Occupation Double

Si nous avions à établir une liste des personnalités québécoises qui regardent religieusement Occupation Double, nous n'aurions pas misé sur l'humoriste Boucar Diouf. Pourtant, il figure parmi les grands fans de la téléréalité.

De passage sur le plateau de l'émission On va se le dire mardi, il a expliqué pourquoi il aimait autant l'émission produite par Julie Snyder.

« C'est une expérience sociale », indiquait l'humoriste. « Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ce sont de vraies émotions. Ce sont des émotions, des fois, que personne ne pourrait scénariser. Ça apparaît comme ça, et tu te dis que c'est vrai. C'est dans la pureté émotionnelle totale. Et du coup, ça saisit les gens, puis c'est intéressant. »

Preuve qu'il est un adepte d'OD, il a rappelé un moment marquant de l'épisode de dimanche qui, selon lui, restera dans les annales : le néant dans le regard d'Emma lorsqu'Enzo a prononcé le mot « quiproquo ». À noter aussi que certains candidats ne comprenaient pas non plus la signification de « fruits défendus ». Nous ne sommes pas si loin de Marie-May l'an dernier qui n'avait jamais entendu parler de la profession d'électricien.

OD nous propose des perles chaque semaine et Boucar Diouf les accueille avec joie. À noter qu'il adore la téléréalité en générale et suit aussi religieusement Big Brother Célébrités.

Boucar présente son nouveau spectacle Trois prédateurs et un bungalow à travers le Québec. Consultez ses dates de tournée ici.