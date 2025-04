Bonsoir bonsoir : Voici ce que le public avait à dire sur la première animation de Marie-Claude Barrette

Il y a à peine 10 jours, Marie-Claude Barrette apprenait qu'elle allait remplacer Jean-Philippe Wauthier à l'animation de Bonsoir bonsoir, en attendant que celui-ci prenne du mieux.

Il fallait une personne capable de s'adapter facilement et qui a l'habitude des entrevues en direct.

On peut dire que Marie-Claude, même si elle n'a pas caché sa nervosité, a su relever le défi haut la main lors de sa première soirée en ondes.

Les téléspectateurs, pour la plupart, ont été charmés par la dégaine de l'animatrice.

« Bravo Madame Marie-Claude! Très belle et bonne animation. Très naturelle. »

« Bravo à Marie-Claude! L’essence de l’émission reste le même, le plaisir, la bonhomie. Pas facile de prendre le siège de notre beau Jean-Philippe. »

« Bravo Marie-Claude, tu as animé ta première émission avec beaucoup de simplicité, belle écoute de tes invités, j’aime beaucoup!! »

« Toujours aussi bonne et authentique, c’est un plaisir de te retrouver!! 🤩 »

« Bravo Marie-Claude, enfin des questions claires et rapides. »

De notre côté, on a beaucoup aimé sa pertinence et son enthousiasme, mais on craint que son ton soit un peu trop sérieux pour un talk-show estival. Elle nous a habitués à des entrevues de fond, abordant des sujets sensibles dans les dernières années, reste à voir si elle saura alléger son approche pour respecter l'ambiance frivole de Bonsoir bonsoir. Mais, nous ne sommes pas très inquiets. Marie-Claude connaît la télé et a su prouver sa capacité d'adaptation par le passé.

Rappelons que l'émission de ce soir (mardi) a été tournée hier, avant le direct. Marie-Claude Barrette recevra Gildor Roy, Sophie Nélisse, Florence Longpré ainsi que le comédien et humoriste français Thomas Ngijol. Aussi, les chroniqueurs Nathalie Petrowski et Simon Boulerice viendront critiquer le dernier film de Ken Scott, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.