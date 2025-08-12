Bonsoir bonsoir : Une confidence émouvante sur la veille de la mort de Serge Fiori

Lundi soir, le musicien autochtone Mathieu McKenzie visitait le plateau de Bonsoir bonsoir.

Celui-ci venait faire la promotion du documentaire Onze nations pour une chanson, qui suivra des artistes des 11 nations autochtones du Québec qui ont collaboré pour adapter la chanson « Un musicien parmi tant d'autres » de Serge Fiori.

Le fils de Florent Vollant a d'abord raconté à Sophie Fouron comment l'idée de cette adaptation était née. « C'est parti de Mélanie Vincent, une Wendat, puis elle a créé un festival KWE!, qui se déroule à Québec chaque année, où est-ce qu'on fête la Journée autochtone. Puis c'est elle qui a eu l'idée d'appeler Serge et de lui dire : " Hey, on a peut-être quelque chose à raconter ". »

Mathieu McKenzie et ses collaborateurs devaient interpréter la chanson sur les Plaines le 23 juin dernier, mais le spectacle a été annulé en raison d'un violent orage.

« Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'on ne contrôle pas, [...] mais peut-être qu'on va comprendre plus tard », dit-il d'abord.

Ce qui me touche beaucoup par rapport à cette soirée-là qui a été annulée à cause de la pluie, c'est que Serge Fiori était devant son téléviseur. Il attendait le numéro. Et là, il textait Mélanie Vincent : " Hey, ton numéro, ça revient-tu? Je suis devant ma télé. Il n'arrive pas. Puis, il est décédé le lendemain. "

Il ajoute : « Des fois, la vie nous réserve des surprises, mais je suis sûr que Serge, il est content de ce qu'on a fait ensemble. C'était une mission qu’il s'est donnée. C'est de nous mettre de l'avant. »

Voyez un extrait des répétitions du spectacle qui n'a jamais eu lieu ci-dessous.