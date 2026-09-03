Bonsoir bonsoir : Un moment cocasse dans la spéciale Antigang nous fait beaucoup rire

Mercredi soir, en direct, Jean-Sébastien Girard recevait l'escouade Antigang et la productrice de la série, Fabienne Larouche, sur son plateau de Bonsoir bonsoir.

La comédienne Karine Gonthier-Hyndman a alors raconté comment elle a annoncé à Fabienne qu'elle était enceinte.

« On est allées luncher ensemble, puis à la fin du lunch, j'ai dit : "Faut que je te dise quelque chose" », indique la comédienne.

« J'adore ça. Après une heure et demie : "Faut que je te parle" », intervient la productrice et scripte-éditrice.

« J'étais tellement nerveuse parce que ce n'était vraiment pas dans les cartes que je sois enceinte à ce moment-là », précise l'interprète de la sergente Carolanne Daigneault. « Puis Fabienne, elle a comme... J'ai vu toute la productrice. En une seconde, elle m'a regardée, elle a vécu une émotion, puis après ça, elle s'est comme "reset, regroup", elle a fait : "OK. OK, toi, t'es enceinte de tant, tu vas partir à peu près là. Tu vas partir en congé de maternité. [...] Là, tu vas revenir, mais tu vas avoir accouché pour vrai dans la vraie vie. Puis là, dans le show, tu pourrais revenir puis présenter ton bébé à l'escouade Puis… il va exploser à la dernière shot. »

Tout le monde éclate alors de rire, autant les comédiens, le public que l'animateur.

« Puis, elle a demandé l'addition », a alors lancé Patrice Robitaille.

On apprend ainsi que la finale de la première saison était déterminée avant même le début des tournages.

« On ne peut pas tourner avec un bébé », renchérit la productrice. « J'ai dit : "On va l'exploser" ». La spontanéité et la franchise de Fabienne Larouche nous ont certainement offert un moment hilarant de télé.

Vous pouvez revoir l'excellente émission spéciale de Bonsoir bonsoir sur Antigang sur ICI.tou.tv.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h jusqu'au 10 septembre.