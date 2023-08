Bonsoir bonsoir : Un hommage qui prend de court Jean-Philippe Wauthier

Ce mardi soir, Pierre Brassard a rendu un hommage en chanson à Jean-Philippe Wauthier.

L'animateur croyait que les mots du chroniqueur s'adresseraient à l'invité du jour Pierre Lapointe, mais il a rapidement compris le pot aux roses lorsque le chanteur a lancé sa sérénade :

« Tu crois que ces rimes sont pour un autre, Tu ne te doutes pas d'une fête pour toi ».

Dès lors, Jean-Philippe Wauthier a été happé par l'émotion.

Deux danseurs (Alex Francoeur et Jason Morel de Révolution) et trois choristes ont pris part à la performance. De plus, une partie du public était composée de membres d'une chorale.

On peut dire que la surprise était totale. « Merci, je suis très gênée de tout ça », a indiqué l'animateur.

En entrevue après son numéro, Pierre Brassard a indiqué que l'idée avait germé l'an dernier, mais que le projet s'est finalement concrétisé que cette année.

Voyez cet hommage ci-dessous.