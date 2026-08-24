Bonsoir bonsoir : Michèle Richard offre un cadeau à Jean-Sébastien Girard

Michèle Richard était la dernière invitée-mystère de la saison à Bonsoir bonsoir.

Elle n'est pas débarquée sur le plateau les mains vides. La chanteuse avait apporté à Jean-Sébastien Girard une toile qu'elle avait peinte spécialement pour lui.

Lorsque les deux artistes avaient enregistré un balado ensemble au début de la saison, l'animateur de Bonsoir Bonsoir avait confié à son invitée qu'il aimerait beaucoup avoir un chien saucisse, mais comme il était très occupé et peu souvent à la maison, il attendrait que les choses se calment professionnellement avant d'adopter un animal.

Comme la peinture est le passe-temps préféré de Mme Richard, celle-ci lui a remis un tableau de son cru, d'un Teckel jouant du violon.

Voyez la toile sur l'image au bas de l'article.

Évidemment, Jean-Sébastien était très heureux de ce cadeau, qui comprend un certificat d'authenticité signé de la main de la diva de Garden Party.

Il a même mentionné qu'il mettrait l'oeuvre à son testament. Le chanceux qui héritera du chien violoncelliste sera son filleul.

Comme l'a mentionné Simon Boulerice, aussi parmi les invités de Bonsoir bonsoir lundi, l'entrevue de Michèle Richard avec Jean-Sébastien à son balado est l'une des meilleures de la carrière de l'artiste. Vous pouvez écouter l'épisode sur ICI.TOU.TV.

En ce qui concerne Bonsoir bonsoir, il reste encore deux semaines avant la fin de la saison 2026.