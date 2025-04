Bonne nouvelle pour Stéphan Bureau et les téléspectateurs

Télé-Québec confirme aujourd'hui le retour en ondes du talk-show Une époque formidable avec Stéphan Bureau à l'animation.

La première mouture avant été diffusé l'automne dernier, soulevant la curiosité des téléspectateurs quant au nouveau projet de l'animateur, après l'annulation de l'émission Le monde à l'envers à TVA.

C'est donc dans un format annuel bonifié que vous retrouverez cette fois l'animateur, puisque l'émission sera non seulement offerte à l'automne, mais également tout au long de l'hiver par le diffuseur.

Dans Une époque formidable, Stéphan Bureau contextualise l’actualité pour mener des discussions vives en s’entourant de gens d’opinion. Son but : offrir un lieu où tous les points de vue sont les bienvenus, et ainsi démontrer que nous vivons dans une époque conflictuelle, mais ô combien excitante!

« Je persiste et signe : nous vivons vraiment dans une époque formidable. Peut-on encore en douter? », indique Stéphan Bureau. « Qui aurait même parié qu’on puisse un jour discuter sérieusement de ce que le Canada devienne le 51e état américain? »

Le grand plateau d’Une époque formidable se présente comme une place d’échange essentielle pour comprendre le monde dans lequel on vit. Pour y arriver, on aborde des sujets qualifiés dans « l’air du temps » et tous les changements qui assaillent le monde. L’événement se veut rassembleur; c’est le lieu pour embrasser notre époque et éviter d’en être les victimes. Au moment où l’anxiété gagne plusieurs personnes et où les gens se posent mille questions, Stéphan Bureau veut ouvrir un débat sain et soutenir que nous vivons dans une époque où les changements s’accélèrent. Il s’affairera à le montrer avec l’ambition que nous lui connaissons.

La deuxième saison sera à voir à compter de l'automne prochain, à Télé-Québec.