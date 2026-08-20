Big Brother revient pour une 7e saison et vous pourriez y participer

C'est la matinée des bonnes nouvelles, alors que Marie-Mai confirme le retour de Big Brother Célébrités, mais avec une belle twist.

En effet, vous pourrez voir une septième saison de Big Brother Célébrités à l'hiver 2027, mais vous pourriez aussi y participer!

Marie-Mai explique : « Big Brother Célébrité revient pour une septième saison cet hiver sur Nouveau et sur Crave. Et cette année, c'est particulièrement excitant. Ça fait des années que vous nous le demandez sur les réseaux sociaux et dans la rue. À quand les gens du public à Big Brother? Eh bien, pour la première fois de son histoire, la maison de Big Brother Célébrité ouvrira ses portes à des joueurs du public!

Ça reste une version célébrité. La majorité des joueurs seront des personnalités connues. Mais le loto 649 vous offre la chance de faire votre place dans la septième cohorte. Par contre, je vous le dis tout de suite, tout se gagne à Big Brother! Ça ne sera pas facile de passer la porte de la maison. On a besoin de joueurs stratégiques, divertissants et qui n'ont pas peur de faire un bon coup d'État. Le casting commence dès aujourd'hui. »

Voyez la vidéo ci-dessous.

Voilà qui risque de mettre beaucoup de piquant dans la prochaine saison! Les téléspectateurs réclament cette twist depuis des années, mais c'est seulement dans Big Brother : Le piège que des membres du public avaient pu s'approcher de la maison de Big Brother jusqu'à maintenant... Pour le meilleur et pour le pire.

Marie-Mai ajoute : « Rendez-vous sur plus.crave.ca pour soumettre votre candidature, et dites-nous pourquoi on a absolument besoin de vous dans le show. C'est le temps d'entrer dans le jeu et qui sait, peut-être même gagner 100 000 $! »

À qui la chance? Les inscriptions se font par ici : https://bigbrothercelebritescasting.ca/

Nous avons particulièrement hâte de découvrir cette nouvelle saison, qui s'annonce excitante, et qui sera présentée à compter de l'hiver 2027 sur Noovo et Crave.