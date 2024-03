Des fans perspicaces ont remarqué que, dans une vidéo explicative de l'étape des champions partagée sur les réseaux sociaux de Big Brother Célébrités, on pouvait voir le nom et une image de (presque) tous les challenges qui seront joués d'ici la fin de la saison.

ATTENTION! Si vous préférez garder le secret de l'avenir du jeu, nous vous suggérons d'arrêter votre lecture ici. Mais si, comme nous, votre curiosité est insoutenable, bienvenue dans le supplice du spoiler.

Ainsi, on découvre que le challenge du veto diamant de ce dimanche s'intitulera « Chair de boule ». À ce qu'on en comprend, les joueurs devront faire rouler une balle sur une structure d'un côté à l'autre le plus longtemps possible.

La semaine prochaine, nous aurons droit à ce challenge toujours très apprécié des téléspectateurs, soit « La maison infernale ». Si Joëlle est toujours dans la course à ce moment-là, elle risque d'être redoutable dans ce jeu. Puis, mercredi, ce sera le « Souper à l'aveugle », un challenge qui demandera des habiletés physiques. La punition du deuxième véto s'appellera « Le magicien ».

Le dernier challenge du véto diamant reste encore un mystère pour le moment.

Voyez les images des prochains défis au bas de l'article.

On constate quand même que les défis ont été conçus et programmés de façon à ce que différentes aptitudes soient requises par les joueurs.

Rappelons que nous avons eu droit à un épisode hilarant cette semaine, qui nous prouve que la production de Big Brother a le sens de l'humour.