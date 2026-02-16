Big Brother Célébrités : William Cloutier remet les pendules à l'heure à propos de sa relation avec Félix

Le Québec est en deuil. Au terme d'un épisode marquant de Big Brother Célébrités, avec une mise en scène digne des meilleurs films d'épouvante, nous avons assisté à contrecœur au départ de deux des plus grands joueurs de la saison, William Cloutier et Pascale Marineau.

Depuis le début de la saison, William Cloutier s'est imposé comme un joueur exceptionnel, maîtrisant à la fois les stratégies et la joute sociale. Sous le couvert de ses airs angéliques, celui-ci a su concocter des tactiques étonnantes pour arriver à ses fins, tout en ayant une lecture irréprochable du jeu. Dans l'optique où il y aurait une nouvelle version all stars de Big Brother Célébrités, on s'attend fortement à l'y retrouver.

Au lendemain de son éviction, William se montrait à la fois satisfait de sa performance, mais déçu de n'avoir pu la prolonger plus longtemps. Il se montrait surtout rassuré par les vives réactions des téléspectateurs, qui avaient compris et apprécié son jeu stratégique : « C'est sûr que ça me touche. Tu sais, nous, on n'a pas accès à la vie à l'extérieur de l'entrepôt dans lequel on habite, sans fenêtre et sans lumière. Donc, moi, à la fin, je vais être honnête, le miroir que j'avais, c'était mes collègues, qui n'avaient tous pas voté pour moi dans le pot. J'étais comme "si tout le monde me déteste en dedans, est-ce qu'on me déteste aussi tous dehors?" À un moment donné, il y a un décalage entre l'énergie à l'intérieur et la perception du public, qui lui, dans le fond, veut voir des gens jouer et prendre des risques. »

Porté par l'indignation généralisée qui a accompagné sa sortie de la maison, William est notamment revenu sur les moments difficiles des derniers jours, pendant lesquels on l'a vu pleurer et faire des excuses à d'autres joueurs : « Ce que je peux vous dire, c'est que dans les dix dernières années de ma vie, j'ai pleuré cinq fois. Ma blonde ne comprend même pas comment j'ai pu aussi peu de fois dans ma vie pleurer alors qu'il y avait plein d'événements tragiques. Donc, c'est la première qui vous confirmera que même avec tous les meilleurs cours d'acteurs possibles, on n'était pas de l'ordre de la mise en scène du tout. Même moi, ça m'a surpris de me rendre là. J'étais tellement investi dans le jeu. Ces larmes-là sont montées. [...] Moi, j'étais en train de sentir que la façon dont je jouais m'isolait, me faisait perdre des amis, que je devenais radioactif, que j'avais moins accès à des moments de complicité. Je ne me sentais plus le bienvenu dans ces choses-là. Ça, c'était mon ressenti d'humain, pas de joueur. »

Une relation qui s'est transformée

En ce sens, William est revenu sur sa complicité avec Félix Dolci, qui s'est effritée dans la dernière semaine pour une raison qu'il ne comprend pas encore très bien. À ce sujet, il nous dit : « C'est ça que je veux que les gens retiennent. Je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a peut-être une journée ou deux que ça brasse dans la maison, qu'il y a des challenges et qu'on est stressés. Les autres journées, c'est de la vie sociale. On est 24 h sur 24 en train de manger ensemble, en train de parler ensemble, en train de se préparer ensemble, de se laver ensemble. Il n'y a rien qu'on ne fait pas ensemble. Donc si quelqu'un est radioactif parce qu'il est sur le bloc, prenons par exemple Pascale, et que son allié le plus proche, en l'occurrence moi, subit aussi les dommages collatéraux de cette méfiance-là de la part de tout le monde, je comprends que Félix choisisse d'aller peut-être avec le clan plus dominant qui est à l'abri et qui se sent plus en sécurité. »

Cependant, il ne s'ajoute pas plus de semaines en faisant ça. Il va juste se mettre en liste pour être le prochain.

« C'est une grande erreur parce qu'il m'en avait trop dit et je ne sais pas dans quel monde il a pu penser que la personne dans la maison qui connaît le plus la force de toutes ces clés que possède Félix allait quitter sans jamais en parler, surtout quitter parce que finalement cet allié-là, il n'a pas tendu une main. »

Vengeance ou stratégie de la part de William que d'aller tout révéler du jeu de Félix avant de partir? Le principal intéressé nous dit : « Moi, je pense que c'est une excellente stratégie. Ça montre finalement que je lui ai laissé vraiment une chance jusqu'à la toute fin puis je l'ai préservé puis j'ai même continué de prendre sur mon dos le fameux bloc mythique dont tout le monde me reprochait d'avoir tiré les ficelles. »

Quant à Félix et Marie-Ève qui ont prétendu que Will ne les avait pas regardés dans les yeux en disant au revoir, William clarifie : « C'était accompagné d'un flashback de moi qui fais un câlin et qui regarde dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez vu. Tout l'inverse. Je suis très bon joueur. Je leur ai dit que j'ai tout aimé. J'ai aimé trahir, j'ai aimé mentir, j'ai aimé me réconcilier. Mes plus belles journées de tournage étaient les réconciliations avec Mona, avec tous les gens qui doutaient. »

Comme j'ai dit, l'humain, je l'adore. Quand j'ai fait un câlin, c'était sincère.

Une suite occupée pour l'artiste

Ce faisant, William Cloutier retourne à ses premières amours, la chanson. En ce sens, c'est au mois d'avril qu'il se lancera dans une nouvelle tournée de spectacles, partout à travers le Québec. Il a récemment lancé la chanson « Où on dansait autrefois » qui jouit d'une excellente popularité à l'heure actuelle, un hymne festif qui agit tel un véritable ver d'oreille. À ce sujet, il nous dit : « Si les gens veulent me faire un cadeau, ils peuvent la demander à la radio, elle est en train de monter rapidement. J'espère que ce sera mon premier numéro en radio. J'aimerais tellement ça. Ça serait vraiment hot! »

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.