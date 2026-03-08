Big Brother Célébrités : Voici ce qui remplacera l'ère des champions cette saison

Ce dimanche était diffusé un nouvel épisode de Big Brother Célébrités, qui a mis fin à la barricade ayant semé la zizanie dans la maison des alliances et des trahisons.

Au terme d'une montagne russe émotive, qui aura finalement été fatale pour Mona de Grenoble, au grand désespoir des téléspectateurs, c'est l'olympien Félix Dolci qui a été élu nouveau patron de la maison. Comment les joueurs encore dans l'aventure évolueront-ils sous la gouverne de l'athlète, pour une deuxième fois cette saison?

Le détail qui aura toutefois retenu notre attention nous sera parvenu lors de l'émission des Gérants d'estrade, lors de l'annonce du scoop de la semaine.

En fait, l'ère des champions, qui a vu les tout derniers joueurs des deux précédentes saisons s'affronter dans une version remaniée du jeu, remplie d'épreuves physiques, sociales et mentales, n’aura pas lieu. Pour la 6e saison de la téléréalité, la production fera les choses légèrement différemment, en supprimant cette twist pour une nouvelle : les semaines accélérées.

Dès dimanche prochain, l'aventure sera accélérée et les joueurs feront face à 3 cycles de jeu bien distincts. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En fait, les célébrités auront moins de temps pour préparer leurs stratégies et feront face à des éliminations en plein milieu de la semaine, même s'il ne s'agit pas d'une soirée d'éviction animée par Marie-Mai.

En somme, les joueurs devront donc gagner à tout prix pour rester au sein de l'aventure, et devront être constamment sur leurs gardes. Il est clair que la pertinence du jeu sera redressée d'un cran au cours des trois dernières semaines de la saison!

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.