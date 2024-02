Nous avons eu droit à une semaine remplie d'émotions fortes à Big Brother Célébrités.

Après qu'Ève ait été éliminée, elle est devenue la patronne invisible et a mis Joëlle et Daniel sur le bloc.

Daniel, sous les recommandations de Joëlle, est allé se servir au magasin pour acheter le pouvoir du Percepteur et ainsi voler les jetons de Patrick.

Puis, lorsque Joëlle a gagné le Véto et s'est enlevée du bloc, Ève a choisi Charles pour la remplacer. Les joueurs n'étaient toutefois pas au bout de leurs surprises, alors que Daniel est retourné au magasin pour acquérir le Double Véto, qui lui permettait d'échapper à l'élimination.

Ainsi, avant dimanche, la patronne invisible devra sélectionner deux nouveaux joueurs pour prendre place sur le bloc.

Quelle semaine enlevante! La proposition du magasin change la donne dans la maison et les résultats sont renversants! Parions que la course aux jetons sera beaucoup plus intense dès la semaine prochaine...

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs sont quasi unanimes : ils veulent voir Patrick et Jean ou Patrick et Érika en danger. Pour l'instant, ils sont les cibles du public. Évidemment, Patrick Côté est en tête de lice. Le public n'apprécie pas sa façon de se prendre pour le maître des lieux, qu'il soit patron ou pas. Sa consternation en voyant qu'il avait été volé prouve qu'il se croyait effectivement invincible. Oups!

Nous avons bien hâte de découvrir la décision d’Ève dimanche. Espérons que celle-ci ne s'entête pas à protéger le secret du patron invisible à tout prix. On se rappellera qu'elle ne voulait pas mettre le champion de MMA sur le bloc pour lui faire porter le chapeau. À suivre! Nous serons assurément sur le bout de notre siège dimanche pour découvrir les derniers choix déchirants de la mannequin.