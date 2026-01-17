Big Brother Célébrités : Les téléspectateurs croient savoir quelle sera la première célébrité évincée de la saison

C'est dimanche dernier que Marie-Mai nous a ouvert les portes de la maison de Big Brother Célébrités, pour une 6e édition remplie de surprises. D'abord, du côté des joueurs, alors que le dévoilement des 16 participants de la saison a été couronné par le retour d'un ancien candidat, en la personne de Mona de Grenoble.

Depuis, les quotidiennes nous auront permis de nous familiariser davantage avec la maison, de nouvelles twists et découvrir les premiers balbutiements d'alliances entre les célébrités. Le jeu n'a cependant pas tardé à faire des siennes, alors que le patron de la semaine William Cloutier a dû mettre 2 personnalités sur le bloc, pour la première éviction de la saison.

Malheureusement pour elles, Salomé Corbo et Citron Rose n'ont pas su remporter le défi du véto et n'ont de ce fait guère pu se sortir de cette fâcheuse situation. Si les deux femmes font désormais face à la malédiction de la première éviction de la saison, un rapide tour du côté des réseaux sociaux nous permet de constater que la tendance penche davantage vers le départ d'une plus que l'autre, soit la créatrice de contenu et danseuse Citron Rose.

De l'aveu de la plupart des téléspectateurs, c'est la star du web qui pourrait bel et bien plier bagage ce dimanche, citant son manque d'implication lors des défis et auprès des autres candidats. Salomé est, de son côté, davantage vue comme une potentielle alliée pour de futures alliances, louant par le fait même la qualité de son jeu.

Quoi qu'il en soit, il va sans dire que la compétition s'est amorcée sur les chapeaux de roues, ce qui est de très bon augure pour la suite de la saison! Que nous réserve la maison des alliances et des trahisons, pour la seconde semaine?

On ne manque pas la soirée d'élimination de Big Brother Célébrités ce dimanche dès 18 h 30, sur les ondes de Noovo.