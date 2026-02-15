Big Brother Célébrités : Le départ de William cause une vague d'indignation chez les téléspectateurs

Depuis jeudi dernier à Big Brother Célébrités, où William a été placé sur le bloc aux côtés de son alliée Pascale, on savait que ça ne sentait pas bon pour le duo « Ça pue ». Et comme prévu, nos doutes n'ont pas mis de temps avant de se réaliser.

En effet, peu de temps après le début de l'épisode de ce dimanche, la première élimination de la soirée aura été fatale pour William, que plusieurs téléspectateurs voyaient d'ores et déjà comme le grand gagnant de cette 6e saison. Grand joueur qu'il est, les célébrités ont vu l'occasion idéale de l'évincer, avant qu'il ne devienne intouchable. Cette semaine, celui-ci aura perdu un à un ses alliés, jusqu'à son éviction.

Habile dans les challenges et rusé dans les échanges sociaux, William n'aura pas mis de temps avant de faire ses preuves cette saison. C'est que, de l'avis de plusieurs, toutes éditions de Big Brother Célébrités confondues, le populaire chanteur était considéré comme le meilleur. Rien de moins!

Aussitôt l'éviction prononcée, les téléspectateurs ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement et leur tristesse, dans un élan d'une rare intensité. Si bon nombre d'entre eux clament haut et fort ne plus avoir d'intérêt à suivre l'émission, d'autres regrettent qu'un joueur du calibre de William ait été évincé au détriment des « flotteurs ».

« Je suis tellement fâchée!!! même plus le goût de l’écouter! William a été mon coup de cœur de cette saison! »

« Bonne continuités sa se termine ici pour moi! »

« William a vraiment été à la hauteur de mes attentes. Je voudrais le revoir dans une édition de la 2ème. Il est un parfait exemple de comment jouer à ce jeu. »

« J'ai le coeur brisé, c'est le temps de la Redemption s'il vous plaît !!!!! »

« Comment garder l’intérêt d’écouter l’émission après le départ de Will ? 🥴😢 »

« Ok bah maintenant que la saison est fini on vote quand pour @william_cloutier pour le coup de cœur du public ? »

« Tellement triste! Le meilleur joueur! Il ny a aucun intérêt a continuer a regarder l’émission avec les figurants qui restent dans la maison! @bigbrothercelebrites vous donner des chances a mona mais pas aux autres! Ca aurait été le temps de faire une twist! Tellement décue! »

« Il ne reste que des figurants très plate »

À sa sortie de la maison, Marie-Mai a elle aussi vanté le jeu de William, en le décrivant comme « un maître de Big Brother ».

Mince consolation, dans sa chute, William a décidé de mettre la lumière sur les agissements et les nombreux pouvoirs de Félix, contribuant à semer le doute chez les autres célébrités. Reste à voir si cela aura une incidence sur la suite du jeu.

Et comme annoncé précédemment, c'était soirée de double éviction dans la maison de Big Brother, avec la twist « Horreur au bal ». Dans une mise en scène digne des plus grands films d’épouvante, c'est finalement Pascale qui a été éliminée.

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.