Big Brother Célébrités : La redoutée slop permettra d'accéder à un grand privilège cette saison

Une semaine après le début des hostilités, la maison de Big Brother Célébrités renvoyait ce soir à la maison une première joueuse. Au terme d'un vote presque unanime, c'est la comédienne Salomé Corbo qui a été victime de son insuccès, subissant malgré elle la malédiction du premier départ. Celle que Marie-Mai a affectueusement surnommé « la petite guerrière » a ainsi dû plier bagage et quitter la populaire téléréalité, visiblement déçue. On la comprend!

Électron libre, paratonnerre à attention et bon bouclier, Salomé aura, de l'avis des autres joueurs, joué trop gros, trop tard. À défaut d'avoir essayé, la figure incontournable de la LNI n'a pas su former d'alliance suffisamment solide, qui lui aurait permis de se sortir du bloc. Mince consolation, elle devient ainsi la toute première membre du jury de la saison.

Peu après son éviction, les 15 joueurs encore dans la course aux 100 000 $ promis au vainqueur se sont prêtés au jeu du challenge du PM, dans lequel ceux-ci devaient faire glisser trois pastilles dans des bacs, en se servant uniquement de leur visage. C'est finalement la comédienne Marie-Ève Beauregard qui a remporté les honneurs.

Un détail qui a d'ailleurs attitré notre attention est à la toute fin, quand Marie-Mai a annoncé à la caméra que la twist de la double maison ferait son grand retour, dimanche prochain. Comment se déroulera ce revirement, si tôt dans l'aventure? Il nous tarde de le découvrir.

Puis, aux Gérants d'estrade, nous avons eu droit au fameux scoop de la semaine, et nous avons eu de plus amples détails sur le tant attendu retour de la slop. Cette saison, elle cache un avantage de choix : une clé.

Cependant, un seul joueur par semaine pourra se mettre sur la slop et devra manger tout le seau pour prendre la clé. Il va sans dire que cette nouveauté éveillera les consciences des joueurs quant à la présence de plusieurs autres clés dans la maison, ajoutant certainement une bonne dose de chaos dans cette saison déjà épicée!

Big Brother Célébrités se poursuit cette semaine du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.