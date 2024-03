Au lendemain de son élimination à Big Brother Célébrités, nous avons eu l'occasion de discuter avec Daniel, qui a quitté la maison suite à un plan parfaitement orchestré, mais qui a subi quelques problèmes d'engrenage en fin de parcours.

Daniel voulait affronter Charles dans le défi de la rédemption et revenir dans la maison avec le collier d'immunité autour du cou, mais il a malheureusement perdu face au champion olympique.

« Ç'a vraiment été difficile de voir la défaite, surtout que, de mon point de vue à moi, de l'intérieur, je n'avais aucune idée à quel point les gens étaient derrière moi et le plan. Je pensais que la vision extérieure était comme dans la maison, c'est-à-dire que les gens allaient avoir un coup de cœur pour Charles et qu'il allait être le préféré. Quand je suis sorti, j'ai vu à quel point les gens voulaient que ça marche, ç'a été encore plus dur d'accuser la défaite », nous dit-il.

Il nous explique que le Charles à l'intérieur des murs de Big Brother et celui que nous voyons à l'écran n'est tout à fait pas le même.

« Charles, un peu comme Hugo Barrette à la saison 2, sort moins à l'écran, mais il a un fort charisme dans la vie », indique-t-il. « C'est comme si ce charisme-là ne traverse pas l'écran, mais Charles, comme Pat, ce sont des gens qui entrent dans une pièce et qui ont une aura autour d'eux, un pouvoir d'attraction naturel. Veux, veux pas, quand tu es un athlète olympique, que tu as gagné six médailles, il y a une prestance qui vient avec ça. Même s'il est humble et très terre-à-terre, Charles avait quand même un ascendant. C'était la personne qui leadait, qui dominait la maison. Ça, il n'y avait aucun doute à l'intérieur des murs de Big Brother. »

Il ajoute : « C'est une personne que les gens regardaient. Tout au long de la saison, il a toujours eu le vent dans les voiles, ç'a toujours été facile pour lui de créer des alliances. Si Charles allait te voir pour créer quelque chose, tu écoutais. Les gens voulaient travailler avec lui. »

Il est vrai que, pour les téléspectateurs, Charles n'est pas le grand manitou que nous décrit Daniel. On comprend donc mieux maintenant pourquoi il est en aussi bonne position dans le jeu.

Daniel avoue aussi que, lors de ces visionnements, il a été surpris de découvrir l'alliance de Charles et Danick. « [Ils ont] une game très Big Brother, avec beaucoup de mensonges, une game plus "ratoureuse" si je peux dire. J'ai été surpris de voir ça. De l'intérieur, je ne le voyais pas à ce point. »

Ses prédictions pour la suite? Daniel pense que l'étape des champions pourrait avantager Danick. « Par contre, il a moins de jetons, donc ça peut le rattraper dans le détour. Joëlle, elle est tellement intelligente, elle est vive d'esprit. Elle a vraiment de bonnes chances, c'est toute une joueuse! »

Big Brother Célébrités est présenté du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo jusqu'à la finale du 31 mars.