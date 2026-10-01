Bianca Gervais met une chose importante au clair concernant la fin des Armes

Cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer l'actrice Bianca Gervais sur le plateau du film C'est moi le meilleur.

Nous avons profité de l'occasion pour parler avec elle de la dernière saison des Armes. Lorsque nous lui avons demandé comment elle avait réagi en apprenant que la série tirait à sa fin, elle a mis une chose importante au clair.

« Nous, on le savait », indique-t-elle. « On savait que c'était une série écrite sur trois ans. C'était une courbe de trois ans. J'avoue que là, de l'extérieur, on peut penser qu'ils ont tiré la plug, mais nous, on le savait que c'était notre dernière année depuis très longtemps. Fait que, au contraire, je suis juste contente.»

Ils ont mis le paquet. C'est une fin fracassante. C'est un TGV cette affaire-là, surtout la dernière année. Je suis beurré de sang. Je vis des actions. Je pleure, je morve, il s'en passe des affaires!

Elle ajoute : « Ce genre de rôle, moi, d'habitude, on ne me les confie pas. Mon personnage, elle est alcoolique, elle est agressive, elle est manipulatrice, elle n'a aucun instinct maternel, elle est infidèle avec son chum. C'est comme si on a mis tous les défauts qu'on reproche à une femme dans un même rôle. Des rôles comme ça, on m'en confie jamais parce que dans la vie, je suis très sympathique, enfin je pense, en tout cas [rires], j'essaie d'être un bon être humain. [...] C'est f**king libérateur de jouer ça. Puis j'ai peur qu'il n'y en ait plus d'autres comme ça après. »

L'équipe des Armes est une grande famille - avec le réalisateur Jean-Philippe Duval et la productrice Fabienne Larouche en tête de clan - qui se supporte depuis longtemps. Elle espère que lorsqu'un nouveau projet se présentera à eux, ils lui tendront la main.

Les Armes se poursuit sur les ondes de TVA, les lundis soirs à 21 h, jusqu'au printemps. Les tournages sont toujours en cours.