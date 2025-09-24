Bianca Gervais dévoile sa transformation physique pour son rôle dans Les armes

Depuis quelques mois déjà, Bianca Gervais incarne le rôle de la sergente Gabrielle Auclair dans Les armes.

Lundi, au micro de Véronique et les Fantastique, l'actrice a mentionné qu'elle s'entraînait pour ce personnage de militaire et que les résultats étaient visibles.

« Faire de la radio, dire des niaiseries pis montrer ses nouvelles « pipes » pour Gabrielle Auclair dans les Armes.

Pour citer la grande dame Britney Spears « gotta work, bitch » si tu veux incarner une Sergente », écrivait-elle sur ses réseaux sociaux.

Voyez la vidéo au bas de l'article. On ne peut qu'être impressionnés par ses nouveaux biceps et sa persévérance!

Bianca a aussi confié qu'elle avait récemment filmé une scène où elle tuait un homme avec une arme à feu.

« Avec tout ce qui s'est passé avec le film, Alec Baldwin et tout ça, tirer sur quelqu'un à la caméra, je capotais. La première fois, je tenais l'arme dans un mauvais angle pour ne pas pointer, et on m'a dit : "Bianca, ça paraît, on vient de gaspiller une shot." La veille, j'ai mal dormi. »

Les armes est diffusé les lundis à 20 h sur TVA.