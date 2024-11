Bernard Derome effectue un bref retour à la télé dans une émission que vous adorez

Depuis sa parution en ondes l'an dernier, le talk-show Pour une fois, diffusé à Télé-Québec, est devenu un incontournable pour bon nombre de téléspectateurs, intrigués à l'idée de découvrir leurs vedettes préférées sous un nouveau jour.

Il faut dire que le concept unique de l'émission, qui voit une tête d'affiche par épisode se faire interviewer par quelques artistes invités, donne toujours lieu à de belles et franches confidences. Il ne fait donc aucun doute que l'édition de ce samedi risque de faire jaser, car ce sera au tour de l'ex-journaliste et chef d'antenne Bernard Derome de se prêter au jeu.

Oeuvrant depuis 1963 dans le domaine médiatique, le bagage de Bernard est on ne peut plus épatant, lui qui jouit aujourd'hui d'une belle renommée pour l'ensemble de sa carrière. Présentateur des nouvelles sur la chaîne de Radio-Canada du début des années 70 jusqu'en 1998, il a été aux premières loges de plusieurs événements qui ont marqué l'imaginaire, dont les deux référendums sur la souveraineté du Québec. Il ne fait aucun doute que sa grande carrière sera abordée ce samedi, alors que le journaliste Gérald Fillion figure parmi les convives de la soirée.

On peut toutefois s'attendre à découvrir d'autres facettes du grand homme, puisque le médaillé olympique et chroniqueur Jean-Luc Brassard, l'animateur Christian Bégin et la psychologue Rose-Marie Charest seront également de la partie. Voyez une photo des invités ci-dessous. La vie privée du principal intéressé fera certainement l'objet de quelques questions. Il faudra toutefois être à l'écoute pour ne rien manquer!

Bernard Derome, c'est la voix de plusieurs générations, une référence dans le milieu culturel et journalistique. On a bien hâte de découvrir sa vision du monde actuel, qui a bien changé depuis l'époque où celui-ci animait quotidiennement à la télé.

Aujourd'hui âgé de 80 ans, Bernard Derome se fait plus rare dans les médias. Ce sera donc une occasion en or pour les téléspectateurs de renouer avec lui, le temps d'un épisode!

L'émission Pour une fois est diffusée le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.