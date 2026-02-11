Accueil
Bénédicte tombe dans la mire d'un autre homme peu recommandable dans Antigang

« Un bon prospect pour moi tu trouves-tu? Célibataire. »

Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Tout le monde n'a d'yeux que pour la belle enquêtrice Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) depuis quelques semaines dans Antigang. L'autrice Nadine Bismuth a habilement construit cette intrigue qui s'avère de plus en plus captivante à mesure que la saison avance. Plusieurs pensent que Bénédicte ne fera pas long feu... Qu'en pensez-vous?

Après avoir eu une romance avec son collègue Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), être tombé dans l'oeil de Denys Marchand (Sébastien Ricard), puis avoir évité de peu un viol avec Maxime Leduc (Karl Farah), la voilà qui va tomber dans la mire d'un autre homme peu recommandable.

En effet, dans un extrait dévoilé en primeur sur la page Facebook d'ICI Télé, on peut assister à une discussion entre Denys Marchand et son employé, Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), l'inspecteur-chef déchu qui a viré son capot.

Alors que le premier mentionne avoir encore des doutes concernant Bénédicte, le second lui indique : « Ça s'appelle de la projection ça Denys. C'est ta conscience qui est pas nette, parce que si ce n'était pas la chum de ta femme... »

Puis, il ajoute : « En tout cas, elle n'est pas juste cute cette fille-là, elle est brillante. Je checkais ça tout à l'heure. Un bon prospect pour moi, tu trouves-tu? Célibataire. »

Voyez l'extrait en question ci-dessous.

Décidément, depuis quelques épisodes, Bénédicte doit tenir tête à beaucoup d'hommes toxiques. Comment va-t-elle se sortir de cette impasse quand Zachary Charbonneau va lui mentionner son intérêt?

Il faudra suivre la quotidienne, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, pour en savoir plus.

Rappelons qu'un comédien très connu débarque dans l'intrigue ce mardi, en même temps que Marilou Caron (Camille Felton) qui fait son retour.

