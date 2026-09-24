Bénédicte flanche et la toile s'emballe : Des fleurs pour la production d'Antigang

Plusieurs attendaient ce moment depuis longtemps, mais c'est ce mercredi que Bénédicte (Catherine St-Laurent) a (enfin) flanché pour le charismatique Denys Marchand (Sébastien Ricard) dans Antigang, provoquant une déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux.

Au party du mariage de Marilou Morin (Camille Felton) et Cédric Murphy (Samuel Gauthier), l'organisatrice a pris un verre (ou 10) de trop, et s'est laissé tenter par le danger, dans une scène de rapprochements qui a grandement fait réagir.

Évidemment, les téléspectatrices et téléspectateurs étaient à la fois heureux de voir enfin cette proximité se concrétiser, mais aussi alarmés par ce que cela signifie. Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« Béné et Denys .... Whatttt 😱 »

« Quand Marchand va apprendre qu'il a fait une p'tite vite avec une policière ... 🤣🤣 »

« Oh oh Béné semble s'être mise dans le trouble! »

« Bénédicte est faite à l’os. »

« Bénédicte a des problèmes avec la boisson. »

En effet, il nous semble évident que Bénédicte a non seulement un intérêt pour le danger, mais aussi un problème de consommation d'alcool. Dans ses fonctions, il aurait fallu qu'elle garde la tête froide, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, en utilisant son téléphone pour appeler son collègue JF (Patrice Robitaille) pendant la réception de mariage, elle s'est placée dans une position très dangereuse. Est-ce que quelqu'un va avoir trouvé l'appareil ou va-t-elle réussir à le récupérer sans problème? Nous parions sur la première option.

Chose certaine, avec cet épisode, la production d'Antigang vient de nous offrir l'un de ses meilleurs épisodes depuis les débuts de la quotidienne. Avec le mariage mardi et la réception mercredi, il n'y avait pas de place pour l'ennui, surtout que le parrain de la mafia, Federico Morano, est débarqué dans l'intrigue comme une bombe, sous les traits du comédien Romano Orzari, un personnage qui risque de faire bien des vagues. Va-t-il vouloir s'en prendre à Carolanne? Le public s'est réjoui de retrouver celui qui avait brillé dans Omerta il y a de cela plusieurs années.

Ce jeudi, nous nous attendons à un coup d'éclat, suite au mariage. Quels personnages pourraient se retrouver dans l'embarras selon vous?

Antigang se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.