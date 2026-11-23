C'est une nouvelle semaine d'Antigang qui s'enclenche ce lundi et avec elle arrive une bande-annonce qui nous laisse croire que Bénédicte va tomber dans l'eau très chaude.

Depuis des mois, on voit la policière infiltrée commettre des erreurs, s'attacher trop à Denys Marchand (Sébastien Ricard) et mentir à son patron et ses collègues. Le danger n'arrivera toutefois pas de ce côté.

Dans les images que vous pouvez voir ci-dessous, on voit Marilou Caron (Camille Felton) annonce à Paco (Samian) que des micros ont été trouvés chez elle et que ce ne peut-être que Bénédicte, puisqu'elle avait accès à sa propriété en tant que designer d'intérieur.

Est-ce que Marilou Caron ou Paco vont ensuite aller partager leurs doutes avec le clan de Marchand? Si c'est le cas, cela pourrait mettre la policière dans de beaux draps.

Rappelons que nous nous sommes récemment entretenus avec l'une des autrices de la série, Nadine Bismuth, qui nous confirmait qu'il fallait continuer à craindre pour la perte d'un autre personnage de la série.

Notons également qu'un nouveau personnage important fera bientôt son arrivée dans l'intrigue.

C'est à voir dans Antigang du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.