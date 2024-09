Beaucoup de larmes dans le prochain épisode de Ma mère, ton père

Cet entretien à coeur ouvert laissera place à ÉNORMÉMENT de larmes, suffisamment pour vous rendre émotifs jusque dans vos salons. La thérapeute demandera à chaque candidat de plonger dans ses blessures et de déterminer l'élément qui les empêche de retrouver l'amour. Les réponses ne vous laisseront pas de glace, notamment du côté de Yanick qui vous étonnera par sa touchante sincérité. (Le texte se poursuit plus bas, avec un extrait du prochain épisode)

Enseignante, conférencière et auteure, Sylvie détient un parcours impressionnant. Forte d’un baccalauréat en communication, de deux certifications en psychométrie et de ses études actuelles en psychologie à l’Université d’Oxford, elle est également dirigeante d’entreprise et auteure de plusieurs livres à succès, dont son premier best-seller, Choisir et être choisie, publié en 2022. Depuis 30 ans, Sylvie accompagne aussi bien des individus que des organisations à travers le monde, incluant le Canada, les États-Unis et l’Europe. Son approche unique, mêlant expertise, humour et communication interpersonnelle, saura offrir aux candidats une expérience enrichissante et stimulante.

Par ailleurs, les scènes attendrissantes se multiplient dans cet épisode, ce qui vous fera d'autant plus craquer pour les enfants des candidats, qui accueilleront les propos de leurs parents avec des larmes. L'une des filles quitte la salle de projection, sous le coup de l'émotion, tandis qu'un autre retire son oreillette pour ne pas entendre sa mère pleurer.

Vous aurez aussi droit à l'arrivée de deux nouveaux participants et leurs enfants, David et sa fille Charlie, de même que Julie et sa fille Kayna. Il sera intéressant de les voir tenter de s'intégrer dans une aventure déjà en marche.

Sachez également qu'une surprise vous attend dans cet épisode, mais nous ne vous en disons pas plus pour ne pas gâcher votre visionnement!

La téléréalité Ma mère, ton père est présentée les jeudis à 20 h sur les ondes de TVA et disponible en rattrapage sur TVA+.

Voyez un extrait de l'émission de demain ci-dessous.