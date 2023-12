Un peu plus d'un mois avant le début de la 6e saison de La vraie nature, Jean-Philippe Dion vous convie à un souper de Noël unique avec La vraie nature : Au chalet pour Noël 2023.

Cette année, l'hôte a choisi de réinviter des personnalités qui avaient déjà passé quelques jours à son chalet. Les chanceux sont : Lise Dion, José Gaudet et Katherine Levac.

Évidemment, l'émission a été tournée bien avant les problèmes de santé de Lise Dion. Il n'en sera donc pas question dans cet entretien, où elle abordera notamment ses adieux à la scène. Rappelons que l'humoriste a donné de ses nouvelles ce week-end suite à son infarctus. Voyez le tout ici.

Jean-Philippe Dion réservera plusieurs surprises à ses convives, dont des cadeaux qui les replongeront dans l’enfance avec beaucoup d’émotion.

D'autres personnalités s'ajouteront à la fête au fil du week-end. France Castel, Pilou (qui a composé la chanson thème de l'émission) et Luc Senay viendront chanter avec les trois humoristes pendant la soirée.

Puis, le lendemain, l'un des trios les plus touchants de l'histoire de l’émission arrivera à l’improviste pour le petit-déjeuner : Janette Bertrand, Debbie Lynch-White et Michel Rivard. Avant de sortir la guitare, ils évoqueront ensemble la profonde tendresse qui les unit depuis leur visite lors de la toute première saison de La vraie nature et le bonheur de faire des rencontres improbables.

Voyez la bande-annonce du spécial de Noël de La vraie nature au bas de l'article.

L'émission sera diffusée le lundi 18 décembre prochain à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Précisons que la nouvelle saison de La vraie nature débutera le dimanche 28 janvier à 21 h. Une trentaine de nouveaux invités ont accepté de monter dans la célèbre barque pour vivre une fin de semaine inoubliable dans la nature des Cantons-de-l’Est. L'identité de ceux-ci nous sera révélée sous peu.