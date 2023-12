Le 10 janvier prochain marquera le retour de la série L'empereur, Jean-Philippe Perras reprenant ainsi son premier rôle de Christian Savard, un homme accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle.

Cette deuxième saison s'annonce très émotive alors qu'elle reprend l'histoire après l'agression sexuelle de Christian sur sa nièce Rosie (Léa Roy), qui avait été montrée lors de la finale de la première saison.

Bouleversée par les évènements, Rosie hésitera à en parler à ses proches puisque ce qu'elle pourrait révéler aurait un grand impact sur la vie de ses parents, Audrey (Madeleine Péloquin) et Steve (Jean-François Nadeau). De son côté, tandis que ses alliés le fuient de plus en plus, Christian sera persuadé qu'il peut reprendre le contrôle de sa vie personnelle et de son agence, jusqu'à ce qu'Olivia (Geneviève Boivin-Roussy), résolue à protéger ses enfants, lui assenera un coup fatal. Même Allison (Shoshana Wilder) se révèlera prête à tout. Christian devra donc redoubler d'efforts pour échapper à ce qui l'attend.

Assistera-t-on à la chute de Christian dans la 2e saison ou poursuivra-t-il ses actions déplacées? Le comédien nous indiquait, plus tôt cette saison : « Si je te disais qu'il y a un peu des deux? Ça va brasser énormément! Mais, saison 1, on est contents de savoir que les gens ont embarqué, ont trippé. Ont été sincèrement touchés par ce qu'on a voulu raconter. On va aller encore plus loin. On va pousser les limites de ce qui peut se faire. C'est la vraie vie, ça se passe, des choses comme ça... On met des gants blancs et on y va. Il y aura beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, il y aura beaucoup de trahisons, de confrontations, mais ça reste surtout, à la lecture, du "what? What, WHAT?" »

Il précise : « Ce n'est pas un show lourd, c'est un show dramatique. Mais c'est un show dynamique. »

Quelle scène dans cette suite aura donné le plus gros défi au comédien? « Il y en a plein! », s'exclame-t-il. « C'est une multitude de choses. Je pense qu'il y a des shows qui sont plus formateurs que d'autres, on apprend plus. L'empereur, pour moi, c'est un master class tous les jours. Il n'y a pas de petites scènes. Il y a tout le temps de quoi à jouer, une confrontation, etc. Ce que je peux dire : la part de Christian avec ses enfants va vraiment être fragilisée, il va vouloir protéger sa paternité avec ses enfants. Ça va brasser énormément! Ça va jouer dans des zones de ma vie, véritablement, avec ma petite Margot... Te faire enlever tes enfants, peu importe ce que tu as commis dans la vie, peu importe, je ne défends pas ça, mais c'est difficile. »

C'est une saison un peu plus courte que la première qui attend les téléspectateurs, soit huit épisodes de 60 minutes. La proposition est toujours écrite par Michelle Allen, réalisée par Adam Kosh et produite par Sovimage.

La deuxième saison de L'empereur sera diffusée dès le 10 janvier 20h sur les ondes de Noovo. Pour les plus pressés et abonnés de CRAVE, quatre épisodes seront mis en ligne en primeur pendant les Fêtes, soit les deux premiers le 20 décembre et les deux suivants le 27 décembre.