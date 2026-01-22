Bande-annonce : Découvrez enfin la nouvelle fiction culinaire québécoise Casse-gueule!

Crave et Noovo dévoilent cette semaine la bande-annonce d'une nouvelle série, qui plongera dans le milieu de la haute gastronomie. Ces premières images promettent de nous faire vivre toutes les émotions, alors qu'une distribution formidable porte le projet.

Dans Casse-gueule, Clovis, un talentueux chef dans la trentaine, lance son propre restaurant avec l'aide de Ben, son sous-chef et meilleur ami au caractère explosif, et de Manon, sa fougueuse sommelière... et amante. À cette équipe déjà tissée serrée s'ajoute Zoé, la fille de 18 ans de Clovis qu'il n'a jamais vraiment connue. Entre les défis financiers, les tensions en cuisine, les secrets bien gardés et les rivalités inattendues, Clovis doit apprendre à devenir plus qu'un chef : un véritable pilier pour cette brigade qu'il a réuni dans sa cuisine.

C'est le comédien Émile Schneider qui prêtera ses traits au personnage de Clovis, un rôle dans lequel il s'est investi à fond : « J'ai juste de l'amour, du love, c'est ça que j'ai voulu amener. Toutes les chefs vont regarder, vont se dire "merci Émile" parce que je pense que j'ai mis du soleil. Dans ma vie intime, je suis un paquet de troubles dans l'histoire. C'est un homme-enfant un peu weird qui essaie de s'accrocher, de ne jamais faire face à ses démons. Mais dans la cuisine par contre, je suis passionné. J'ai trop d'amour pour ce que je fais, genre obsédé. »

À celui-ci s'ajoutent des visages connus, comme Mylène Mackay, Estelle Fournier, Zouheir Zerhouni, Guy Nadon, Pascale Bussières, René-Richard Cyr, Vladimir Alexis, Samuel Gauthier et plusieurs autres.

Cette série promet de la haute gastronomie, du chaos et beaucoup de plaisir. 🧑‍🍳🔥 Serez-vous clients?

CASSE-GUEULE sera à voir à partir du 12 février sur Crave.