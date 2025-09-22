Casse-gueule : La fiction culinaire québécoise qu'on espérait!

Bell Média annonçait récemment une nouvelle série de fiction, qui atterrira en primeur sur Crave en 2026, qui promet d'attirer son lot de curieux. Dans Casse-gueule, la première fiction culinaire québécoise, on fera la rencontre de Clovis, un talentueux et ambitieux jeune chef, qui décide de lancer son propre restaurant avec l’aide de Ben, son sous-chef et meilleur ami au caractère explosif, Manon, sa fougueuse sommelière et amante, et Zoé, sa fille de 18 ans dont il ne s’est jamais occupé avant. Ça promet, vous dites? Absolument!

Avec la série The Bear qui bouillonne chez nos voisins du Sud et qui raffle tous les prix, il allait de soi que nos producteurs s'intéressent à l'idée. Là s'arrêtent toutefois les comparaisons. Dans Casse-gueule, exit le chef tourmenté, qui crie après ses employés et ravage tout avec son tempérament. Le comédien Émile Schneider, qui a décroché le rôle principal de Clovis, a composé un personnage fougueux et enthousiaste, qui vous fera aimer la cuisine et la vie en cuisine.

Anthony Bourdain est au cœur de mon travail dans cette démarche-là.

Il nous dit : « J'ai juste de l'amour, du love, c'est ça que j'ai voulu amener. Toutes les chefs vont regarder, vont se dire "merci Émile" parce que je pense que j'ai mis du soleil. Dans ma vie intime, je suis un paquet de troubles dans l'histoire. C'est un homme-enfant un peu weird qui essaie de s'accrocher, de ne jamais faire face à ses démons. Mais dans la cuisine par contre, je suis passionné. J'ai trop d'amour pour ce que je fais, genre obsédé. »

On a fait des tours de magie avec peu de temps.

Avec les budgets québécois qui sont de plus en plus restreints pour la télévision, le comédien estime que l'équipe de la série, pilotée par le réalisateur Mathieu Cyr avec la contribution de Catherine Therrien, a réussi à faire des merveilles. Le chef de renom Antonin Mousseau-Rivard a d'ailleurs participé à la série à titre de chef consultant, alors que le chef Mehdi Brunet-Benkritly se trouve également au générique à titre de consultant au développement. L'auteur Frédéric Ouellet, avec l'appui de Daniel Chiasson, semble avoir mitonné un scénario qui va nous tenir en haleine tout au long des huit épisodes. Entre les défis financiers, les tensions en cuisine, les secrets bien gardés et les rivalités inattendues, Clovis devra apprendre à devenir plus qu’un chef : un véritable pilier pour cette brigade qu’il a réuni dans sa cuisine.

Zouheir Zerhouni, Mylène Mackay et Estelle Fournier tiennent les autres rôles principaux, tandis que Vladimir Alexis, Melania Balmaceda Venega, Pascale Bussières, Louis Carrière, Shiong-En Chan, René-Richard Cyr, Laurence Dauphinais, Derrick Frenette, Samuel Gauthier, Charles-Émile Legault, Arielle Mailloux, Benoît Mauffette et Guy Nadon complètent la formidable distribution.

« Antonin nous a cuisiné des affaires... », lance Émile Schneider, lui-même visiblement passionné par ce projet. « J'ai ouvert des huîtres avec Antonin, sur la rue Beaudry, à 3 h du matin, de nuit, dans un penthouse qu'on avait loué. Mon rêve. On s'est fait de la bouffe, genre de la pieuvre direct sur l'avenue du parc, sur des barbecues style tailgate. Moi, quand je pouvais, j'allais donner des coups de main entre les prises, parce que je voulais juste continuer à toucher à la bouffe. »

Pour arriver au résultat le plus réaliste possible, Émile Schneider, qui avait déjà un intérêt marqué pour la cuisine, a été formé par Antonin Mousseau-Rivard, à l'établissement montréalais Le Mousso, de même qu'à Paris. Rien n'a été laissé au hasard pour offrir l'expérience culinaire la plus authentique possible, des cuisines à la fiction. Ce faisant, ce projet apprêté à la flamme de la passion promet de nous épater. Chose certaine, nous avons très hâte de passer à table!

La série Casse-gueule sera présentée en primeur sur Crave à l'hiver 2026.