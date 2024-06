Axel, qui a été éliminé la semaine dernière aux Traîtres, nous apprenait récemment en entrevue qu'il avait participé à trois émissions de télé avant cette téléréalité de Noovo.

« La première, c'était La course Évasion autour du monde. C'était la nouvelle Course destination monde. On était en voyage international autour du monde pour réaliser des reportages qui étaient diffusés à Canal Évasion. C'était en 2011, avant l'époque des réseaux sociaux », nous dit-il.

« Après, il y a eu Pilotes de demain à Canal D. Ça, c'était un hasard de la vie. J'ai été étudié pour devenir pilote à l'école nationale. Ils ont décidé de réaliser une série télé au moment où j'étais à l'école, sur le processus des pilotes. Il n'y a personne qui osait participer. Quand tu commences à voler, tu n'es vraiment pas bon. Tu revoles sur la piste comme un ballon de basket. Je pense que les gens avaient peur de passer à la télé et qu'on voit leurs erreurs. Moi, j'y ai participé. On suit mon parcours de jeune pilote. On est notamment témoin de mes premiers vols. »