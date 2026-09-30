Avez-vous reconnu le prof de piano dans STAT? Il est le fils d'un acteur très connu

Ce mardi dans STAT, la jeune Charlotte, âgée de 14 ans, qui venait tout juste d'apprendre qu'elle était atteinte du VIH, s'est enfuie de l'hôpital pour se rendre directement chez son petit-ami. Celui-ci s'avère être un professeur de piano adulte. Ses parents ne sont pas au courant qu'elle a un copain, encore moins que celui-ci est beaucoup plus vieux qu'elle.

L'acteur qui interprète l'enseignant pédophile est Hugolin Jodoin-Michaud, le fils de l'acteur et animateur Guy Jodoin.

Hugolin a terminé sa formation à l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe, en 2025. Depuis, il a joué à quelques reprises sur scène, mais cette apparition dans STAT marque sa première expérience officielle à la télé, en tant qu'acteur. Avant cela, il avait fait quelques irruptions sur nos écrans aux côtés de son célèbre papa, notamment lors de son Grand Bien-Cuit.

Ce rôle complexe et délicat dans STAT représente certainement un beau défi pour ce jeune comédien à la carrière prometteuse!

On a pu voir un autre visage connu dans l'épisode de ce mercredi de la série de Marie-Andrée Labbé, soit le comédien Louis-Olivier Mauffette, qui interprétait le scientifique responsable des études menées sur l'homme-loup, dans les années 70.

À noter qu'on pourra voir un autre des enfants de Guy Jodoin à la télé cette saison, alors que Léandre participera bientôt à une téléréalité. Toutes les infos ici.

STAT se poursuit les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.