Le fils de Guy Jodoin s'invite dans une populaire téléréalité

Au grand bonheur des téléspectateurs : Aller simple : La téléréalité fait un retour pour une deuxième saison, qui sera offerte à compter de la mi-octobre sur Crave.

Rappelons d'abord que le concept de cette émission est de rassembler dans un chalet de parfaits inconnus qui doivent tenter de dissimuler leur plus grand secret à leurs adversaires pour espérer remporter un grand prix allant jusqu’à 50 000 $.

Alors que Jean-Nicolas Verreault et Samian font leur retour à l'animation du concept, la production dévoile aujourd'hui l'identité des participantes et participants, de même que la teneur de leurs secrets. L'un d'eux a attiré notre attention...

En effet, le fils de Guy Jodoin, Léandre (voyez sa photo ici) participera à l'émission, en tentant de cacher aux autres qu'il est le fils d'une célébrité.

Léandre a 30 ans et il est policier. Il est le fils aîné du comédien et de lui, il tient son éloquence, son côté joueur et son charme. Léandre est aimé de tout le monde qu’il rencontre : il arrive même à charmer les gens à qui il donne des contraventions. En plus d’être un joueur sociable redoutable, Léandre a un esprit compétitif et perfectionniste qui lui vient de son père. Comme lui, il met toujours les bouchées doubles et exige le meilleur de lui-même et des autres. Léandre devra user des talents d’acteur de son père pour briller à Val-Beaulac!

Notons que Guy Jodoin a un autre fils, Hugolin (voir sa photo ici), qui suit les traces de son père.

Parmi les autres participants d'Aller simple : La téléréalité, on retrouve notamment Marie-Josée, qui porte le lourd fardeau d'un passé de séquestration, de même qu'Alicia et Amélie, deux jumelles complices, qui tentent un pari aussi risqué que spectaculaire en s'alternant tout au long de la saison afin de faire croire qu'elles ne sont qu'une seule et même personne.

Découvrez tous les secrets dans la publication ci-dessous.

Aller simple : La téléréalité est une idée originale de Nicolas Lemay, produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média. Les huit épisodes d'une heure sont réalisés par Guillaume St-Arnaud, Maude Sabbagh et David Émond-Ferrat, et sont offerts dès le 12 octobre à coup de deux épisodes par semaine sur Crave.