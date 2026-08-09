Avant le crash : Kim Lévesque Lizotte révèle un secret de production

Entre 2022 et 2025, Radio-Canada a diffusé sur ses ondes une des séries ayant connu le plus de rayonnement ces dernières années, auprès des téléspectateurs, Avant le crash. En effet, le public s'est rapidement enquis des intrigues distillées par le trio d'autrices mené par Kim Lévesque-Lizotte, qui assurait l'écriture des textes au sein de l'équipe.

De passage à « La cour de récré » avec l'animatrice Suzie Bouchard, sur les ondes d'ICI Première, la principale intéressée a raconté une partie méconnue du métier de scénariste sur la série, qui a consisté à faire vérifier et approuver par des avocats l'entièreté des textes, provoquant plusieurs changements au niveau logistique. Elle indique :

« On écrit 70 000 pages pour avoir une saison complète et quand c'est terminé, là on est content, la série est terminée, on l'envoie au diffuseur, au réalisateur, on commence et là, tout s'arrête, parce que des avocats passent par-dessus les textes. Et là, il faut tout changer. Il faut changer les noms des personnages, les noms de compagnies, les noms de restaurants, les noms de gyms. »

Elle poursuit, avec quelques exemples de « retours » de la part des avocats :

« Alors, noms refusés. Alors on envoie un nom. Marc-André Grégoire. C'est comme : "Refusé! Envoyez-nous trois propositions pour chacun, en ordre de préférence. La recherche s'arrête dès qu'on a un nom." Marc-André Grégoire est devenu Marc-André Lévesque, Marc-André Ste-Marie, Marc-André Chartrand. Marc-André Lévesque a été choisi. Jacques Taschereau pouvait pas s'appeler Jacques Taschereau, alors on a offert Serge Taschereau, Daniel Taschereau... Parce qu'il y a peut-être un président de compagnie qui s'appelle Serge Taschereau, et que là si notre personnage de Serge Taschereau tue quelqu'un, ou fait quelque chose, Serge peut faire : "Est-ce que c'est moi? Parce que moi aussi je suis dans le capital de risque et je m'appelle Serge Taschereau." Alors là, ensuite, on a changé Vincent pour Vincent Paquet, Vincent Dion, Vincent Ledoux. Ça non plus, ça marchait pas. Avant de s'appeler Olstrom, dans Avant le crash, on a essayé des choses. On a essayé Groupe stratégie investissements, Groupe solutions investissements, Groupe croissance investissements, Groupe solutions globales... »

Une facette méconnue du métier, qui met bien en évidence les difficultés et le temps nécessaires avant qu'une série n'atterrisse en ondes. Raison de plus d'envoyer une bonne dose d'amour aux artisans de notre télé, qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir du contenu de qualité, toute l'année!

La série Avant le crash est disponible en intégralité sur ICI TOU.TV EXTRA, juste ici.