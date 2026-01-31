Arnaud Soly répond à une critique récurrente sur Nuls en chef

Depuis quelques semaines, l'émission Nuls en chef plonge les téléspectateurs dans les méandres de la cuisine non-professionnelle, où plusieurs personnalités connues doivent relever des défis tous plus amusants les uns que les autres.

Si le plaisir est évidemment au rendez-vous, certains réfractaires bombardent les réseaux sociaux de l'émission de commentaires désobligeants, concernant notamment le gaspillage alimentaire. Conscient de la critique récurrente, l'animateur Arnaud Soly a publié une mise au point sous la forme d'une vidéo, sur ses réseaux sociaux :

« Je comprends que dans un contexte d'insécurité alimentaire grandissant, où il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire l'épicerie, d'ouvrir la télé puis de voir des vedettes niaiser avec de la bouffe, ça peut être un peu choquant. Mais je veux juste expliquer que les gens sur l'émission prennent ça au sérieux puis font beaucoup d'efforts pour éviter le plus possible ce gaspillage-là. D'abord, quand y'a des défis culinaires, les portions sont vraiment, vraiment portionnées, de manière à ce que y'a pas beaucoup de pertes. Contrairement à d'autres émissions culinaires où les candidats peuvent aller se servir dans un gros garde-manger. À Nuls en chef, on leur donne pratiquement juste ce qu'ils ont besoin pour la recette. Après ça, on ne le voit pas dans l'émission mais les candidats cuisinent souvent leurs plats qu'ils ont cuisiné comme lunch, et on invite aussi les participants à partir à la maison avec des doggy bags. »

Il poursuit :

« Après chaque journée de tournage, toute la nourriture est apportée à des banques alimentaires. Puis à la fin de tous les tournages, on a donné toutes les denrées non-périssables à la Guignolée des médias. »

Voilà qui est dit et qui devrait mettre un terme à la grogne ambiante concernant l'émission! Précisons que l'émission est d'ailleurs numéro 1 sur Crave. Une belle réussite pour toute l'équipe!

Nuls en chef est diffusé le mercredi à 20 h sur les ondes de Noovo.