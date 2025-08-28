Arnaud Soly à la barre d'une nouvelle compétition enlevante cet hiver

Après que son émission de pastiches et sketchs humoristiques ait été débranchée en 2023 des ondes de Noovo, Arnaud Soly a décidé de se consacrer à l'élaboration de projets créatifs, dont son spectacle solo Bon jus.

Il effectuera cependant un retour à la télé dès cet hiver, dans un nouveau concept qui risque de plaire aux gourmands... Toutefois, Nuls en chef n'est pas une émission de cuisine comme les autres. En effet, alors que ce sont habituellement les meilleurs cuisiniers qui se disputent la victoire dans ce genre de compétition, Arnaud Soly invite plutôt sur son plateau douze personnalités connues dont le talent est tout autre que la préparation des repas.

Les artistes, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, devront s'atteler aux fourneaux et réaliser une série de défis absurdes et pimentés, mettant à l'épreuve leur créativité. La chaîne mise beaucoup sur le ton irrévérencieux de son animateur, louant sa bienveillance et son humour inimitable.

La twist? Pour effectuer les défis et éviter une totale catastrophe gastronomique, les célèbres apprentis seront guidés par le chef Jean Michel Leblond (voir sa photo ici), qui agira à titre de mentor. Aux participants, il inculquera les bases de certaines techniques en cuisine, en tentant de rehausser leurs aptitudes. À la fin des épisodes, il évaluera les plats, nous précisant au passage qu'il tentera de « trouver du positif même dans les pires assiettes ».

Le but ultime? Éviter l'élimination chaque semaine et remporter le titre de « nul en chef ». Cette proposition intrigue et vaudra assurément le coup d'oeil, au moment de sa diffusion.

Rappelons qu'Arnaud Soly a annoncé cette semaine qu'il avait dû subir une intervention chirurgicale, plus tôt cet été. Les détails dans cet article.

Nuls en chef sera présenté sur les ondes de Noovo dès l'hiver 2026. La compétition sera également offerte en rattrapage sur Crave.