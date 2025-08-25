Arnaud Soly a dû subir une intervention chirurgicale

Alors que l'automne annonce tout doucement ses couleurs, plusieurs décident de dresser un bilan des précédents mois écoulés, question d'alimenter leur communauté sur les réseaux sociaux. L'humoriste Arnaud Soly est de ce nombre, lui qui a décidé d'offrir à ses abonnés un aperçu de son été pas piqué des vers.

C'est ainsi que, par l'entremise d'un carrousel de photos publié sur sa page Instagram, qu'Arnaud nous apprend qu'il a dû subir une intervention chirurgicale un peu plus tôt cette saison. Sur la photo, on peut voir le jeune papa avec plusieurs pansements sur le torse. La raison? Il écrit : « Gros été qui s’achève. J’ai : - dû faire enlever ma vésicule biliaire (paraît que ça sert pas à grand-chose) »

Bien qu'il ne précise pas la raison ayant nécessité le retrait de la vésicule, cette intervention médicale est généralement effectuée quand des calculs biliaires bloquent l'écoulement de la bile dans la vésicule. Après l'opération, cela nécessite quelques semaines pour se rétablir. Nous lui souhaitons un très bon repos!

En outre, on comprend que l'été d'Arnaud Soly a été doux-amer, notamment à cause du décès de son père, survenu en mai dernier. Mince consolation si c'en est une, il explique dans son texte que plusieurs événements heureux ont toutefois ponctué son été, précisant qu'il a notamment...

« - monté une montagne en Gaspésie (je salue au passage les 400 Français qui ont aussi réussi l’exploit cette journée-là)

- fait beaucoup de pique-niques

- pêché 5 poissons (pulvérisant du même coup mon record précédent de zéro poisson)

- dépassé le cap des 50 000 billets vendus avec mon spectacle BON JUS (brag)

- ramassé beaucoup trop de roches et de coquillages avec mes filles (oui oui, on va les garder pour toujours, mes chéries) »

Vous pouvez découvrir la publication complète (photos y compris!) en bas de cet article.

Rappelons qu'Arnaud Soly poursuit sa tournée partout au Québec cet automne. Il est possible de se procurer des billets sur son site officiel, en cliquant ici.