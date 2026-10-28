Après une scène d'agression dans Indéfendable, Olivier Loubry reçoit un message surprenant

Nous avons rencontré Olivier Loubry, hier, sur le tapis rouge de la première médiatique de Philippe Laprise. Le comédien était tout sourire, emballé de nous dire qu'il avait reçu un message touchant de la part d'une femme qui réagissait aux derniers événements survenus dans la série Indéfendable, qui ont collé l'étiquette d'agresseur sexuel à son personnage, le détenu surnommé Fichaud.

« J'ai reçu un interminable beau message. En fait, plusieurs messages Messenger d'une femme qui travaille dans le milieu carcéral qui m'a dit : "Savais-tu que ton personnage existe? Qu'on les appelle des wolves, des loups. Ce sont des gars qui protègent les plus faibles en échange de faveurs sexuelles." »

La femme soulignait toute la complexité, la délicatesse du sujet et ce qui a suivi a laissé l'interprète sans voix. « En gros, elle me remerciait de l'avoir joué avec autant de... avec toutes ces couleurs-là. On l'aime, on l'aime pas. Elle avait l'air très reconnaissante. Ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est arrivé hier ou avant-hier. »

Pour Olivier, ce message confirme qu'il s'y est pris de la bonne façon quand il a abordé ce rôle plutôt délicat. « Je n'avais pas envie... Ce n'est pas mon premier "bizarre", mettons. [rires] Pis, je n'avais pas envie de jouer le méchant, méchant. Je crois à l'humain un peu, à une humanité. »

C'est au-delà de moi, c'est l'écriture aussi.

Le comédien nous confiait d'ailleurs qu'avant de mettre les pieds sur le tapis rouge, il s'était fait accoster par des téléspectatrices qui lui ont dit : « Vous là! ... Ce n'est pas vous, mais votre personnage!!! » Il était reconnaissant que les gens soient en mesure de faire la différence entre sa personne et le rôle qu'il a incarné.

On peut dire qu'à travers les dernières années de télévision au Québec et ailleurs dans le monde, tous les comédiens n'ont pas eu la même chance. Olivier l'attribuait peut-être à son physique qui lui donne naturellement un air gentil. « Visage rond, grands yeux bleus, "Tweety Bird", ça aide là. C'est sûr que ça aide, ça ne nuit pas! »

On ne peut qu'être d'accord avec lui, sans négliger toutefois la portion « grand talent » de la chose!

La quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+ en rattrapage.