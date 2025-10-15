Après Un zoo pas comme les autres, TVA proposera une nouveauté pour les amateurs du genre

Après être tombés en amour avec Clifford et Émily dans Un zoo pas comme les autres, voilà que les téléspectateurs pourront côtoyer un nouveau duo qui se dévoue pour les animaux, au printemps 2026.

En effet, TVA proposera au printemps prochain une nouveauté intitulée D'un zoo à l'autre, dans laquelle le public pourra renouer avec deux personnes rencontrées dans Un zoo pas comme les autres; Lloyd, amoureux des animaux, et Alice, technicienne en santé animale.

Dans cette nouveauté de 13 épisodes de 30 minutes, actuellement en tournage, on suivra ces deux personnalités jusqu'en Australie, alors qu'ils contribueront à la sauvegarde des animaux surprenants qui peuplent ce territoire unique, entre autres en faisant du bénévolat dans différents refuges pour animaux dans le besoin.

Ils ont d'ailleurs un message pour vous, que vous pouvez voir ci-dessous.

Marie-Ève Potvin et Félix St-Jacques dirigent le projet produit par Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu.

Le tournage aura lieu jusqu'au 14 novembre.

D'un zoo à l'autre : C'est à ne pas manquer au printemps 2026 sur TVA et TVA+