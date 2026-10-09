Après un séisme au Panama, la production d'Occupation Double envoie un message au public

Décidément, la production d'Occupation Double n'est pas épargnée cette saison, alors qu'un nouvelle twist imprévue est venue frapper les murs des maisons panaméennes. Si les tournages de la téléréalité amoureuse ont été complétés récemment, c'est la troisième édition de Tentations au soleil qui a pris place cette semaine. Et déjà, les troupes de Productions J ont été confrontées à un défi de taille : un séisme.

Après des candidats parfois récalcitrants et une intrusion armée, voilà que dame nature a décidé de s'inviter à l'émission.

Cet après-midi au Panama, un tremblement de terre de magnitude 7.7 sur l'échelle de Richter a été ressenti et a causé d'importants dégâts matériels dans les villes aux alentours. Les tournages se déroulant au Panama, la production a tenu à rassurer les internautes, dans un message partagé sur les réseaux sociaux :

« Dans la dernière heure, un tremblement de terre a été ressenti au Panama, son épicentre était situé à plusieurs centaines de kilomètres des villas d'Occupation Double et OD Tentations au soleil. Tous les candidats et l'équipe de Productions J sont en sécurité et se portent bien. »

Nous ne savons pas comment la production a géré cette donnée imprévue, mais nous pouvons être sûrs que cela sera abordé lors de la prochaine saison de Tentations au soleil, comme le sera bientôt l'intrusion armée des maisons d'OD.

Rappelons que, tout récemment, l'humoriste Boucar Diouf a donné son avis honnête sur l'actuelle saison d'Occupation Double. C'est à lire ici.

La prochaine élimination à OD aura lieu ce dimanche dès 19 h sur les ondes de Noovo.