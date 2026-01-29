Après Sylvie, Rock est-il la nouvelle coqueluche des fans de L'amour est dans le pré?

L'an passé, Sylvie a complètement chamboulé le public de L'amour est dans le pré avec son naturel désarmant, sa spontanéité et son entregent.

Pour la 14e saison, Rock semble être en pôle position pour remplacer l'agricultrice ricaneuse dans le coeur des téléspectateurs cette année.

Le producteur bovin de 62 ans affiche sa sensibilité, non sans une certaine retenue, habitué que les hommes de sa génération ne laissent pas transparaître leurs émotions.

Jeudi, lors d'une promenade à cheval avec Chantal (extrait au bas de l'article), il a exposé sa vulnérabilité, ce qui a fait dire à sa prétendante :

On recherche toutes un Rock. Si tous les hommes prenaient ton exemple, my God qu'il y aurait des femmes heureuses sur la planète!

Rock est l'exemple parfait de cet homme sensible qu'on voit s'immiscer de plus en plus dans nos écrans pour notre plus grand bonheur. On vous en parlait d'ailleurs ici.

Celui-ci n'est d'ailleurs pas le seul candidat de cette saison de L'amour est dans le pré à afficher une masculinité positive. Tommy nous a particulièrement touchés ce jeudi lorsqu'il a plongé dans l'eau du lac - au grand dam de son téléphone cellulaire - pour secourir sa prétendante qui avait un malaise. Puis, Simon, 24 ans, qui laisse couler quelques larmes sur son visage en lisant un message écrit par sa chère maman... 🥹 Nathan n'est pas en reste non plus, confessant sans gêne son attirance et son affection envers ses prétendants préférés. Et que dire de cette sérénade musicale sur fond de coucher de soleil...

On parle des hommes, mais soulignons quand même la pétillante Ariane qui a eu un coup de foudre dès l'étape des auditions et des lettres et qui, encore, n'a d'yeux que pour son beau Sam.

Finalement, on peut dire que cette cuvée de L'amour est dans le pré en est une exceptionnelle! Et si ces cinq agriculteurs étaient la solution contre le cynisme ambiant? On veut y croire!

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.