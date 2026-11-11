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Après les larmes, un retour qui fait du bien dans STAT

De quoi vous faire sourire!

Sur la photo : Suzanne Clément
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Alors qu'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) affronte toujours les contrecoups de l'agression sexuelle qu'elle a vécue dans STAT, une figure qu'elle n'a pas vue depuis longtemps viendra lui prêter main-forte dans la tourmente. Si vous ne souhaitez pas en savoir plus sur le prochain épisode de la série, nous vous invitons à ne pas poursuivre votre lecture.

En effet, alors qu'Emmannuelle doit revenir à l'hôpital après une nouvelle onde de choc qu'elle n'avait pas prévue, son grand ami Éric Perron, joué par Stéphane Rousseau, fera momentanément un retour dans la série, pour venir soutenir sa grande amie dans l'épreuve.

Plusieurs téléspectateurs avaient deviné la chose ce mardi, alors qu'on voyait un échange texto à l'écran avec Éric, toujours en voyage à ce moment-là. L'autrice Marie-Andrée Labbé aurait difficilement pu passer à côté de ces retrouvailles, sachant l'importance d'Éric pour tout le clan.

C'est un immense bonheur de retrouver Stéphane Rousseau dans la série, lui qui avait annoncé l'an dernier quitter le projet pour se consacrer à un nouveau spectacle d'humour qui verra bientôt le jour.

Meilleure nouvelle encore, Éric sera avec nous pour au moins deux épisodes, puisqu'on peut le voir dans l'extrait de la semaine suivante.

Dans le même épisode, un autre personnage fera son retour et créera de la zizanie à Saint-Vincent! On ne vous en dit pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement.

C'est à ne pas manquer dans STAT, les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

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