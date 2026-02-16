Accueil
Après Indéfendable, un nouveau rôle de fiction pour Varda Étienne

Une nouvelle proposition du côté de Télé-Québec.

Image de l'article Après «Indéfendable» , un nouveau rôle de fiction pour Varda Étienne
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que la relâche approche à grands pas, au même rythme que le printemps, certains diffuseurs prévoient des programmations spéciales susceptibles d'intéresser les jeunes qui ont droit à une semaine loin de l'école.

C'est le cas de Télé-Québec qui invite les jeunes à plonger dans l’univers de Temps partiel, une nouvelle série qui raconte les péripéties d’employées du PARKING, une boutique de fringues branchée pour filles de la Gen Z.

Les huit épisodes, écrits et réalisés par Edith Kabuya, mettent en scène cinq jeunes femmes et leur patronne dans une série de péripéties, avec ou sans clientes.

Plus précisément, avec cet échantillon d’une génération, le public suivra des jeunes femmes à la fois irrévérencieuses et attachantes dans leurs différentes quêtes. Amitié, compétition, ambition, jalousie, quête identitaire, et même amour, sont des thèmes qui prennent parfois un tout autre sens dans le domaine du commerce au détail. ​La série, réalisée par une équipe (presque) totalement féminine, nous rappelle les événements et les émotions qui entourent un premier emploi et l’arrivée dans le monde adulte.

C'est à Varda Étienne qu'a été confié le rôle de la patronne de cette fameuse boutique, un nouveau rôle de fiction pour celle que l'on voit de temps à autre dans Indéfendable, où elle incarne la mère de Mélodie (Naïla Louidort).

À ses côtés, on retrouvera les comédiennes Frédérique DufortMinji SuhLorna KidjoZoé Ntumba et Hinde Rabbaj, de même que le comédien Benjamin Roy qui hérite du seul rôle masculin de la série.

La série Temps partiel sera à découvrir à compter du vendredi 27 février sur la plateforme web de Télé-Québec.

Informations complémentaires

Version: 2.24.6 - c247b1d4