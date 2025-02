Après Discussions avec mes parents, voici le nouveau projet télé de François Morency

Radio-Canada dévoile aujourd'hui le nouveau projet télé qui occupera François Morency, après nous avoir fait rire pendant plusieurs années avec la série Discussions avec mes parents.

Ainsi, après avoir écrit et joué dans la fiction, c'est vers un jeu télévisé que se dirige le populaire artiste.

Dans LA Question, François recevra des duos composés de gens qui ont une forte complicité pour répondre à une seule question et courir la chance de remporter un grand prix en argent qui pourrait atteindre jusqu'à 25 000 $.

Plus précisément, pour permettre aux duos de répondre à LA question, notre animateur leur présente 16 choix de réponses parmi lesquels se cache une seule bonne réponse. Chaque option mène à de drôles de discussions et étape par étape, sous une tension montante, les participants doivent écarter les 15 mauvaises options sans jamais éliminer LA bonne réponse!

Ce concept nous permettra de revoir les grands talents d’improvisateur et d’animateur de François Morency. Au cours de ses 32 ans de carrière, François a piloté une vingtaine de galas et d'émissions de variétés télé en plus de 13 ans de radio.

« Après plusieurs années d’écriture intense j’avais le goût de retourner m'amuser en improvisant avec les gens du public. L’adaptation québécoise de ce concept me donnera le loisir de retourner à mes premiers amours », indique François Morency.

Coproduit par Sphère Média et Radio-Canada, ce jeu-questionnaire de 12 épisodes d'une heure est une adaptation du format britannique de NBCUniversal Formats One question et sera présenté en 2025-2026 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Serez-vous au rendez-vous?

