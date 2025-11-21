Any & Deymien ainsi que Julie-Pier & Maxime : Sont-ils officiellement en couple?

Nous avons eu la chance de discuter avec les deux couples les plus récemment exclus de l'aventure OD Chypre, soit Julie-Pier et Maxime ainsi qu'Any et Deymien.

Nous avions d'abord envie de savoir comment se portait leur relation.

« On est au même statut qu'on était dans la maison des exclus », nous indique Maxime.

« Je pense que les autres candidats, ils font beaucoup du 9 à 5, et nous, avec nos métiers, c'est un peu plus compliqué, il y a la distance qui embarque aussi. Donc, on attend de vraiment rembarquer dans notre vie avant de choisir quoi que ce soit. On veut prendre les choses relax, mais on se fréquente », ajoute Julie-Pier.

Rappelons au passage que Julie-Pier est humoriste et en habite en Estrie alors que Maxime est pilote d’avion et vit à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Du côté d'Any et Deymien, c'est un peu le même scénario. « Annie et moi, on n'est pas encore en couple », nous précise Deymien. « On se dit que, vraiment, on va voir ce qu'il en est en étant dehors. Parce que c'est plus facile dans le cadre d'OD, où est-ce qu'on ne contrôle rien. Il n'y a pas la vie d'extérieur. »

On se dit que c'est en étant à l'extérieur qu'on va voir vraiment si tous les deux, on est vraiment compatibles et on va continuer à apprendre à se connaître.

« Donc, encore aujourd'hui, elle et moi, on est en fréquentation », conclut l'étudiant en courtage immobilier.

Précisons qu'Any a eu la chance de retrouver son petit garçon. Elle nous raconte les retrouvailles avec lui ici.