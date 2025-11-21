Any d'OD Chypre nous raconte ses retrouvailles craquantes avec son fils

Après avoir passé plusieurs semaines dans le chalet des finalistes, Any et Deymien ont eu droit de retourner dans leur quotidien, une semaine avant la grande finale.

Any a ainsi pu retrouver son petit garçon de deux ans.

« Ça c'est vraiment bien passé. Je pense qu'il commençait à ressentir le besoin d'avoir sa mère dans sa vie. Quand je l'ai revu, il était en train de dormir et il pensait qu'il rêvait. Il s'est collé sur moi et il veut rester tout le temps sur moi. C'est vraiment le fun. Ça fait du bien! », nous confie-t-elle.

Précisons que, pendant son aventure, Any avait l'opportunité de parler avec son fiston.

Si Any passe beaucoup de temps avec sa famille, Deymien recharge ses batteries d'une autre façon. « J'aimerais dire que je passe beaucoup de temps avec mes proches et tout, mais c'est pas le cas. J'ai envie de me recharger un peu, après tout le stress de OD. Tout commence à descendre un peu, fait que je passe un peu beaucoup de temps seul. C'est ce que j'ai besoin. Je m'entraîne et puis j'essaie de vivre au jour le jour, parce que cette expérience, c'est vraiment intense. »

Any a été un personnage controversé cette saison et elle comprend le public d'avoir été parfois dérangé par certaines de ses paroles et actions. « Si les gens sont frustrés de mes réactions au début du show, je comprends. Je comprends. Mais ça reste qu'à ce jour, aujourd'hui, j'ai grandi à travers tout ça. »

Ce qu'elle aura appris sur elle dans cette aventure? « J'ai compris que je parlais au "tu". Donc, des fois, j'avais tendance à pointer du doigt. Ça faisait sentir l'autre personne un peu mal. Là, je parle plus au "je". J'explique plus ce que je ressens. Comme ça, ça donne la place à l'autre personne de ne pas sentir mal. C'est sûr qu'à travers les groupes, quand les groupes se rapetissaient, j'avais plus tendance à pouvoir mieux écouter. Je sais que des fois, j'étais un peu plus harsh dans mes paroles. Là, c'est de comprendre l'émotion de l'autre personne. Être un peu plus à l'écoute aussi, à travers tout ça. »

Ne manquez pas la finale d'OD Chypre ce dimanche à 18 h 30 sur Noovo.