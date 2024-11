Antoine Bertrand revient sur ce moment bouleversant de son En direct de l'univers

La switch, depuis En direct de l'univers, elle ne s'est pas fermé encore...

Voilà des mots que nous disait Antoine Bertrand, émotif, dans le cadre d'une rencontre de presse cette semaine pour la sortie en salle du formidable film, Mlle Bottine.

Quelques jours plus tôt, le comédien avait droit à une immense dose d'émotions, alors qu'il était l'invité de France Beaudoin. Un moment musical, entouré des siens, qui l'habitait visiblement encore plusieurs jours après.

Un segment l'avait particulièrement renversé, celui où son amoureuse, la comédienne Catherine-Anne Toupin, est venue lui interpréter l'immense chanson « L'hymne à l'amour » d'Édith Piaf. Vous pouvez d'ailleurs revivre ce moment de grâce dans la vidéo ci-dessous.

Ma blonde a des couilles. Ça, je l'ai toujours su, mais là c'est des couilles en béton armé.

Il nous dit même qu'il ignorait la puissance de la voix de sa conjointe.

Je me suis dit "c'est quoi cette voix-là, ça sort d'où cette voix-là?"

Il poursuit : « On est tous des acteurs, on sait tous qu'on peut chanter. Mais moi, je me disais "OK, contrôle-toi, parce que si elle, elle tombe dans l'émotion, ben là tu chantes plus..." Elle, elle était comme "braille, moi je sais où je m'en vais". »

Il conclut en disant : « Ma blonde, ce n'est jamais celle dans un groupe qui a besoin de l'attention. Alors, elle a plein de cartes cachées comme celle-là. Je pense que tout le monde sur le set était énervé sauf elle. »

Il n'y a pas à dire, l'amour entre ces deux personnalités est beau à voir! Nous souhaitons longue vie à leur magnifique couple.

Découvrez ici qui est le dernier invité d'En direct de l'univers pour la saison automnale. Nous vous dévoilons ici plusieurs invités d'après les fêtes.

Le film Mlle Bottine prend l'affiche le vendredi 29 novembre partout au Québec et c'est à voir absolument!