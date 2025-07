Antoine Bertrand revient de façon très sage sur son discours patriotique déjà culte

Le 24 juin dernier, le comédien Antoine Bertrand a livré un discours patriotique mémorable au parc Maisonneuve à Montréal.

Il avait disposé plusieurs paroles de chansons québécoises les unes après les autres afin de former un texte poignant et engageant.

Lors de son passage à Bonsoir bonsoir récemment, il est revenu sur ce moment qu'il qualifie de « plus intense de sa carrière ».

« [J'ai] un grand moment de gratitude par rapport à ça, parce que j'avais envie d'écrire une lettre d'amour à notre culture, parce que je trouve que dans... Moi, dans les moments où ça ne va pas bien, ou quand le monde, le bruit ambiant est trop violent, je peux toujours compter sur elle pour me rassurer, pour me bercer, puis pour me faire voir la vie autrement. Et de toute évidence, je ne suis pas le seul, parce que ça a été reçu comme ça. »

C'est ça qui est bien avec la culture, c'est qu'elle est là. On a juste à se pencher puis la ramasser. Elle est toujours là à notre service, comme une bonne amie qui ne nous demande rien en retour.

Il ajoute : « Puis comme je suis un comédien, je suis toujours plus à l'aise avec les mots des autres. »

Ça a été la tempête parfaite avec eux, avec le public, avec moi, avec le départ de Serge [Fiori], évidemment, qui nous a tous donné un peu envie de se dire qu'on s'aimait.

Vous pouvez revoir le discours emblématique ci-dessous.

Notons que vous pouvez voir Antoine Bertrand dès aujourd'hui dans les cinémas, alors qu'il tient la vedette du film Menteuse avec Anne-Elisabeth Bossé. Lisez la critique du film ici.