Antigang : Qui est le fameux Benoît Légaré?

À la toute fin de l'épisode de jeudi soir d'Antigang, Mathilde (Catherine Trudeau) et Philippe (Irdens Exantus) filmaient des gens se rendant dans un gym de Morano.

Un des clients, vêtu d'un complet, a attiré l'attention de Jeff (Patrice Robitaille), qui regardait, en temps réel, les images tournées par ses collègues : « C'est Benoît Légaré ça! ».

Christian (Vincent Graton) s'est alors emparé du téléphone et leur a demandé d'arrêter de filmer. Pour le moment, la seule image que nous avons du personnage est donc celle que vous pouvez voir au bas de l'article.

Qui est cet individu qui semble causer une telle commotion à l'Antigang?

Dans le résumé de l'épisode de lundi, nous apprenons que Benoît Légaré est un procureur (juriste qui représente l'État) vedette.

Béatrice Giguère (Marie-Eve Beaulieu) mettra en garde l'équipe par rapport à toute démarche contre Me Légaré.

Il est interprété par un comédien bien connu, soit Paul Ahmarani [photos ici].

Rappelons que, en début de semaine, nous apprenions qu'il y avait un casino clandestin dans le sous-sol du gym. Ainsi, c'est probablement dans cet endroit que se rendait le procureur lorsqu'il a croisé le chemin de Mathilde et Philippe.

Nous avons bien hâte de voir où s'en vont les autrices avec ce personnage avec les mains probablement aussi sales que les bandits...

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.