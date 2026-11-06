Antigang : Qu'adviendra-t-il de Leduc? Marchand poursuit sa vengeance lundi

Dans l'épisode de jeudi soir d'Antigang, Marchand (Sébastien Ricard) a fait passer un détecteur de mensonges à Leduc (Karl Farah) afin de savoir une bonne fois pour toute s'il était derrière l'assassinat des deux Death Shadows, Chocker et Ciseau.

Alors qu'il s'entêtait à faire le clown devant le polygraphiste, Marchand a perdu patience et a pointé son arme sur le motard. Voyant que les choses commençaient à déraper, Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) a demandé à Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Bénédicte (Catherine St-Laurent) de trouver un moyen d'arrêter le chef des Death Shadows.

Dans un élan de désespoir, Fanny a déclenché l'alarme de feu. Sachant que les pompiers débarqueraient sous peu, Marchand n'a eu d'autres choix que de calmer ses instincts vengeurs.

Mais, maintenant, qu'adviendra-t-il de Leduc? Dans la bande-annonce du prochain épisode, on constate que Marchand a décidé de lui retirer ses « patchs ». « Leduc, il se fait sortir des Death Shadows », dira Jean-François (Patrice Robitaille) à Christian (Vincent Graton).

Leduc n'a, par contre, pas l'intention de se laisser faire. « Je ne le laisserai pas gagner », lancera-t-il à un autre membre du groupe.

Le public ne donne pas cher de la peau de Leduc pour la suite.

« Pour l’instant, Leduc est sauf, mais il est sur du temps emprunté. »

« Sauvé par la cloche ....MAIS il y aura une prochaine fois ....Charbonneau et Bénédicte les prochains.... La marmite chauffe beaucoup trop et ça finira par déborder... Les principales cibles selon moi... »

« Il va se faire descendre. »

« Cette fois-ci il est sauf sur la peau du derrière comme on dit. Leduc, la prochaine fois, ça ne sera pas le cas. »

« Bye bye Leduc 🔥 »

Une question persiste : pourquoi Charbonneau et les deux filles ont sauvé Leduc? Aucun d'entre eux n'apprécie particulièrement l'individu. Les téléspectateurs ont quelques hypothèses :

« Zack a pas envie de «participer» à un meurtre.. C’est tout de même lui qui a fait venir le polygraphe.. S’il y a meurtre, il pourrait être accusé de complicité. Quant à Fanny et Bénédicte, ce sont les propriétaires du Quickie.. C’est leur image qui va écoper et ce sont eux qui vont subir les contrecoups... »

« Zack a besoin de Leduc pour en savoir plus ; éventuellement ? »

« Peut-être pour sauver Marchand des conséquences. »

Nous avons bien hâte de découvrir où tout ça nous mènera! À suivre du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.