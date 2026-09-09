Antigang : Karine Gonthier-Hyndman a tourné ceci à peine 2 mois après avoir accouché

Karine Gonthier-Hyndman livre une performance exceptionnelle dans les épisodes de cette semaine d'Antigang, et on ne peut qu'être d'autant plus admiratif lorsqu'on sait qu'elle a tourné ces scènes déchirantes à peine deux mois après avoir accouché de son premier enfant.

La comédienne nous révélait en entrevue que la scène de l'explosion avait été plus facile à jouer (parce que plus technique) que les épisodes suivants, où on la retrouve dans un état de grande fragilité.

« Pour la première fois de ma vie, je pouvais vraiment me projeter dans cette douleur-là », disait la nouvelle maman à Showbizz.net

Son personnage, l'enquêtrice Carolanne Daigneault, cherchera à se venger de la personne responsable de l'attentat, qui a coûté la vie à son bébé. « Je ne sais pas si j'ai tort, mais je pense que n'importe quelle mère chercherait à se venger [dans de pareilles circonstances] », nous confiait-elle. « En tout cas, moi, je peux vous dire que je voudrais me venger. »

« Ça, c'est un sentiment qu'on découvre vraiment juste avec la maternité », ajoutait-elle. « C'est vraiment un état ou un sentiment que je n'avais jamais ressenti. C'est primal. L'idée qu'il puisse arriver quelque chose à mon enfant, ça débloque un état que je n'ai jamais auparavant ressenti. Il ne faudrait pas qu'on m'amène là ».

Elle nous a aussi donné des nouvelles de son bébé à elle. « Mon bébé va très bien. Il est en pleine santé. Je raffole de la maternité. Je dirais même que ça me donne une nouvelle perspective sur mon travail d'avoir un enfant. »

« C'est vraiment l'fun d'être maman », ajoute-t-elle, rayonnante de bonheur.

Rappelons qu'à la fin de cette première semaine d'Antigang, nous aurons une bonne idée de l'identité de la personne responsable de l'attaque. En attendant, les téléspectateurs ont échafaudé une théorie plutôt audacieuse en ce sens. Lisez-la ici.